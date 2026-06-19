باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد شکیبی نسب مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از توافق ایران و قزاقستان برای توسعه همکاریهای بندری، لجستیکی و دریایی خبر داد و گفت: راهاندازی خط منظم کشتیرانی میان بنادر شمالی ایران و بنادر اکتائو و کوریک قزاقستان، تسهیل تشریفات گمرکی و تبادل الکترونیکی اسناد حمل از مهمترین محورهای مذاکرات دو کشور بوده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به جمهوری قزاقستان و مذاکرات انجامشده با مقامات این کشور اظهار کرد: قزاقستان با مساحتی بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر مربع، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و ارتباط با شرق از طریق بندر خشک خارگوس با چین و در غرب از طریق بنادر اکتائو و کوریک با اروپا و ایران، یکی از کانونهای مهم لجستیکی منطقه به شمار میرود.
وی افزود: در جریان این سفر، بازدیدهایی از بنادر کوریک و اکتائو انجام شد و موضوع ظرفیتهای این بنادر، میزان مراودات تجاری و حملونقلی آنها با بنادر ایران مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم مطرحشده در مذاکرات، همکاری برای تسهیل انجام تشریفات ترخیص کالا و افزایش سرعت خروج کالاهای ایرانی از بنادر قزاقستان بود که مورد توجه طرفین قرار گرفت.
شکیبینسب با اشاره به ضرورت توسعه همکاریهای منطقهای در حوزه دریای خزر گفت: موضوع تشکیل یک کنسرسیوم مشترک برای پایش کاهش تراز آب دریای خزر و بررسی اقدامات لازم از سوی کشورهای ساحلی برای مقابله با این چالش نیز مطرح شد.
وی تصریح کرد: راهاندازی خط منظم کشتیرانی در دریای خزر میان بنادر اکتائو و کوریک قزاقستان با بنادر شمالی ایران از دیگر محورهای مذاکرات بود که خوشبختانه عمده موارد مطرحشده مورد توافق طرفین قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد: با سیاستگذاریهای انجامشده برای رفع موانع فعالیت بخش خصوصی، روند همکاریهای دو کشور در حوزه دریایی و بندری میتواند مسیر مطلوب و رو به رشدی را طی کند.
وی با اشاره به حضور سرمایهگذاران دو کشور در بنادر ایران و قزاقستان گفت: همانطور که طرف قزاقستانی در بندر شهید رجایی در حال نهایی کردن قرارداد ایجاد یک مرکز لجستیک است و قرار است این قرارداد در هفتم تیرماه سال جاری به امضا برسد، در این سفر نیز از حضور سرمایهگذاران ایرانی در بنادر اکتائو و کوریک استقبال شد.
شکیبینسب افزود: مقرر شد اراضی و ظرفیتهای لازم در بنادر قزاقستان در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی ایرانی قرار گیرد تا این همکاریها به صورت دوطرفه توسعه پیدا کند و فعالان اقتصادی ایران بتوانند از ظرفیتهای این بنادر بهرهمند شوند.
وی همچنین از توافق برای توسعه تبادل الکترونیکی اسناد حمل خبر داد و گفت: مقرر شد اسناد حمل از جمله مانیفست و بارنامه دریایی از طریق ارتباطات الکترونیکی مبادله شود تا فرآیند تشریفات ترخیص کالا به حداقل زمان ممکن برسد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: اجرای این اقدامات علاوه بر کاهش هزینهها، زمینه رقابتیتر شدن تعرفهها و افزایش جذابیت مسیر حملونقلی ایران و قزاقستان را فراهم خواهد کرد.