باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان در تازهترین آمار خود اعلام کرد که حملات هوایی و گلولهبارانهای رژیم صهیونیستی در روز جمعه دستکم ۴۷ شهید و ۹۷ زخمی بر جای گذاشته است.
گفته شده در میان شهدا، هفت نفر زن و دو نفر هم کودک هستند.
خبرگزاری ملی لبنان میگوید بمباران بامداد امروز در لبنان، یکی از شدیدترینها بوده است.
بر اساس توافقی که از پیش اعلام شده بود، آتشبس لبنان از ساعت ۴ عصر به وقت محلی (۱۳:۰۰ گرینویچ و ۱۶:۳۰ به وقت تهران) اجرایی شده است. اما رسانهها میگویند طی همین مدت کوتاه، رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰ حمله هوایی به شهرهای جنوب لبنان انجام داده است.
منبع: الجزیره