باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ پرونده رقابتهای کشتی آزاد چهلوششمین دوره جام بینالمللی جهانپهلوان تختی عصر امروز در سالن فجر کرمان بسته شد و برترین آزادکاران این دوره پس از دو روز رقابت فشرده روی سکو رفتند.
در پایان این مسابقات، علی مومنی، ابراهیم خواری، علیاصغر تات، محمدعلی عموزاد، امیرحسین حسینی، مهدی اسماعیلی، رضا افشار، هادی شرفبیانی، ابوالفضل بابالو و محمدرضا لطفی موفق شدند عنوان قهرمانی اوزان ۵۷، ۶۱، ۶۵، ۷۰، ۷۴، ۷۹، ۸۶، ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم را از آن خود کنند.
پایان دو روز نبرد مدعیان
رقابتهای کشتی آزاد جام تختی روزهای ۲۸ و ۲۹ خردادماه با حضور چهرههای مطرح داخلی و کشتیگیرانی از کشورهای مختلف در کرمان برگزار شد و در بسیاری از اوزان، مدعیان نامدار برای رسیدن به سکوی قهرمانی و کسب جایگاه در تیم ملی به مصاف یکدیگر رفتند.
جام تختی امسال علاوه بر جنبه بینالمللی، یکی از مهمترین مراحل انتخابی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۲۶ قزاقستان نیز محسوب میشد؛ موضوعی که حساسیت مسابقات را دوچندان کرده بود.
ایران مقتدرانه قهرمان شد
در پایان رقابتهای تیمی، ایران با کسب ۲۵۰ امتیاز مقتدرانه در جایگاه نخست ایستاد. تیم افغانستان با ۴۲ امتیاز عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد و عراق نیز با ۶ امتیاز سوم شد.
میزبانی موفق کرمان از رقابتهای کشتی فرنگی و آزاد جام جهانپهلوان تختی، این استان را برای چند روز به مهمترین کانون کشتی کشور تبدیل کرد؛ رویدادی که با حضور ستارههای ملی، انتخابیهای حساس تیم ملی و استقبال گسترده رسانهها همراه بود و پرونده یکی از مهمترین مسابقات کشتی ایران در سال جاری را بست.
نفرات برتر مشخص شدند
اسامی نفرات برتر این رقابتها به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم: ۱- علی مومنی ۲- علیرضا سرلک ۳- محمدجواد یخکشی و علی یحیی پور ۵- امیرمهدی اسماعیلی و محمد صفرپور ۷- امیر پرسته ۸- حسین خضر جاسم (عراق) ۹- عبدالبهرام رحیمی (افغانستان) ۱۰- امیرحسین عباسی
۶۱ کیلوگرم: ۱- ابراهیم خواری ۲- علی قلی زادگان ۳- مهدی رحیمی و رضا مومنی ۵- علی اصغر مصطفایی و طاها هاشمی ۷- اصغر امیدی ۸- رضا مرادی
۶۵ کیلوگرم: ۱- علی اصغر تات ۲- یاسین رضایی ۳- پویا کاکوئی و آرمین حبیب زاده ۵- غلامعباس توسلی (افغانستان) و سینا زندی ۷- شهداد خسروی ۸- پیمان نعمتی ۹- امیرحسام محبی ۱۰- ابوالفضل کوشکی
۷۰ کیلوگرم: ۱- محمدعلی عموزاد ۲- مرتضی قیاسی ۳- ماهان کاوسی و محمد عمویی ۵- امید ملکی و کیارش ترابی ۷- کیلن محمودجانلو ۸- محمدرضا باقری ۹- امیررضا صفاخیل ۱۰- داریوش ولی زاده
۷۴ کیلوگرم: ۱- امیرحسین حسینی ۲- علی اکبر فضلی ۳- علی رضایی و ماهان خرمگاه ۵- سلمان علیزاده (افغانستان) و پژمان ذوالفقار ۷- فردین امیری ۸- محمدرضا عسکرپور
۷۹ کیلوگرم: ۱- مهدی اسماعیلی ۲- عرفان الهی ۳- حسین محمد آقائی و معین فتوحی ۵- مهدی شفیعی ۶- امیرمحمد زرین کام ۷- محمد رفیع پارسایی (افغانستان) ۸- جمال مجیدی
۸۶ کیلوگرم: ۱- رضا افشار ۲- سجاد غلامی ۳- رضا سلیمانیان و علیرضا کریمی ۵- محمدحسین نوروزیان و یزدان ذی حیات ۷- امیرعلی مسلمی ۸- سید محمدحسین مهدوی ۹- وحید اسماعیل زاده ۱۰- سجاد باباشاوردی
۹۲ کیلوگرم: ۱- هادی شرفبیانی ۲- امیررضا علی پور ۳- جواد فتح خانی و حسین رسولی ۵- میلاد احمدی و ابوالفضل حسین خانی (افغانستان) ۷- سهیل بالی ۸- محم صالح سلطانی ۹- امیرحسین محمدپور
۹۷ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل بابالو ۲- احمد بذری ۳- حسین مفیدی و امیرعلی آقاخانی ۵- عرفان علیزاده و امیرمحمد شفاهی ۷- امیر طه برفهای ۸- امید کریمی ۹- آرین سجادی ۱۰- وحید یوسف وند
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- محمدرضا لطفی ۲- محمد علی تبار ۳- عرفان جعفری و پویا یعقوبی ۵- مصطفی طغانی و آرین آراد ۷- سهیل پری نژاد ۸- محمود بیاتی
رده بندی تیمی: ۱- ایران ۲۵۰ امتیاز ۲- افغانستان ۴۲ امتیاز ۳- عراق ۶ امتیاز