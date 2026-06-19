باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با صدور توضیحی اعلام کرد: بیمار مراجعه‌کننده به مرکز خدمات جامع سلامت لیردف علائم اورژانسی حمله قلبی نداشته و در حالی که آمبولانس کمتر از ۱۰ دقیقه پس از فراخوان آماده اعزام بوده، همراهان بیمار پیش از تکمیل روند اعزام تصمیم به انتقال وی با خودروی شخصی گرفته‌اند.

در پی انتشار گزارشی پیرامون نحوه انتقال بیمار از مرکز خدمات جامع سلامت لیردف، جهت تنویر افکار عمومی و بر اساس گزارش کتبی پزشک معالج و مستندات ثبت‌شده در پرونده سلامت بیمار، موارد ذیل جهت شفاف‌سازی و‌تنویر افکار عمومی اعلام می‌گردد:

طبق مستندات بالینی، بیمار در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۹:۱۵ صبح با علائم درد قفسه سینه به مرکز لیردف مراجعه نمود. بلافاصله توسط پزشک شیفت معاینه گردید که طی آن، علائم عمومی بیمار «مساعد» گزارش شد. طبق تشخیص تخصصی و قطعی پزشک، بیمار فاقد هرگونه علائم مربوط به ACS (حمله قلبی) بود و به دلیل پایداری کامل وضعیت حیاتی، مورد «اورژانسی» جهت اعزام فوری با آمبولانس تلقی نمی‌گردید.

علیرغم اینکه وضعیت بیمار طبق استاندارد‌های پزشکی نیاز به اعزام فوری نداشت، اما در پاسخ به اصرار و اضطراب همراهان، مدیریت مرکز بلافاصله فرآیند فراخوان راننده آنکال و تکنسین را جهت اعزام احتمالی آغاز نمود.

برخلاف ادعا‌های مطرح شده مبنی بر نقص فنی یا پنچری، آمبولانس مرکز لیردف در آمادگی کامل بوده و تنها ۱۰ دقیقه پس از فراخوان راننده، در محل مرکز آماده حرکت و انتقال بیمار بود.

در همان بازه زمانی کوتاه (کمتر از ۱۰ دقیقه) که مقدمات اعزام در حال انجام بود، همراهان محترم بیمار با تصمیم و مسئولیت شخصی خود اعلام نمودند که تمایلی به صبر کردن ندارند و بیمار را با خودروی شخصی منتقل می‌کنند. با توجه به مساعد بودن حال عمومی بیمار و رد علائم خطرناک (ACS)، پزشک مرکز با صدور ** «نامه ارجاع» ** (و نه برگه اعزام فوری)، اجازه انتقال با وسیله شخصی را صادر نمود تا روند درمانی در بیمارستان جاسک پیگیری شود.

مستندات پرونده پزشکی بیمار و زمان‌بندی دقیق ثبت‌شده، به روشنی نشان می‌دهد که هیچ‌گونه کوتاهی، نقص فنی یا تأخیری از سوی کادر درمان صورت نگرفته است. خروج بیمار با خودروی شخصی، صرفاً یک تصمیم خانوادگی پیش از آماده‌سازی نهایی آمبولانس بوده است.

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صیانت از سلامت مردم نجیب را وظیفه ذاتی خود دانسته و از رسانه‌های محترم تقاضا دارد پیش از انتشار گزارش‌های هیجانی، صحت موضوع را از مراجع رسمی استعلام نمایند.