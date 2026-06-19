بلومبرگ ادعا می‌کند ایران پس از امضای تفاهم‌نامه با آمریکا حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت را در قالب ۱۱ نفتکش از بندر چابهار صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بلومبرگ می‌گوید که همزمان با لغو محاصره دریایی ایران، تهران در حال صادرات حجم زیادی نفت است و این موضوع می‌تواند یک امتیاز اقتصادی برای آن باشد.

بر اساس داده‌های ردیابی حمل‌ونقل دریایی که توسط بلومبرگ جمع‌آوری شده، در این هفته مجموعاً ۱۱ نفتکش حامل حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از بندر چابهار خارج شده‌اند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز گذشته اعلام کرد که محاصره ترافیک دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کرده است.

منبع: بلومبرگ

برچسب ها: کشتیرانی ، تنگه هرمز ، صادرات نفت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
خوبه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۲۳:۴۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
ایران از سواحل مکران تا میتواند باید درامد کسب کند روزهای سختی در پیش خواهد بود
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حسابی ذخایر نفت را پر می کنن تا برای جنگ چند ماه آینده آماده بشن
۱
۷
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