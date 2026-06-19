باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بلومبرگ می‌گوید که همزمان با لغو محاصره دریایی ایران، تهران در حال صادرات حجم زیادی نفت است و این موضوع می‌تواند یک امتیاز اقتصادی برای آن باشد.

بر اساس داده‌های ردیابی حمل‌ونقل دریایی که توسط بلومبرگ جمع‌آوری شده، در این هفته مجموعاً ۱۱ نفتکش حامل حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از بندر چابهار خارج شده‌اند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) روز گذشته اعلام کرد که محاصره ترافیک دریایی علیه بنادر و مناطق ساحلی ایران را لغو کرده است.

منبع: بلومبرگ