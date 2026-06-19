باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سید کاظم رضوی رئیس انجمن پزشکی هسته ای و متخصص پزشکی هسته ای گفت: در زمینه تولید رادیو دارو خودکفا هستیم و کشورمان در زمینه زنجیره تولید، نیز خودکفا هستیم.

به گفته وی، در حال حاضر در برخی حوزه ها جزو سه کشور اول دنیا در زمینه پزشکی هسته ای قرار گرفته ایم.

کاظم رضوی تصریح کرد: دسترسی مردم به خدمات پزشکی هسته‌ای زیاد است و این خدمات ارزان قیمت هستند.

وی بیان کرد: در زمینه سرطان‌های گوارش و پروستات، رادیو داروهای مختلفی را تولید کرده ایم و ایران در مرز دانش حرکت می‌کند. ایران در زمینه تشخیص بیماری‌های سرطان اقدامات موثر و درخشانی را انجام داده است.

وی افزود: در حال حاضر ۷۶ رادیو دارو تشخیصی و درمانی و تسکینی در کشور تولید می شود. سالیانه یک و نیم میلیون بیمار از این داروها استفاده می کنند.