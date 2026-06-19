مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی مقاطع محور‌های شمالی کشور خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور اظهار داشت: در حال حاضر در سایر محورهای مواصلاتی کشور تردد روان است و محورهای جنوبی نیز فاقد مداخلات جوی هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای شمالی در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور فیروزکوه مسیر (رفت و برگشت) محدوده شهر دماوند، ترافیک سنگین است. همچنین در محور قدیم تهران - بومهن محدوده جاجرود و مسیر (رفت و برگشت) محدوده شهر بومهن، ترافیک سنگین وجود دارد.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه تهران - پردیس نیز حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت تردد در آزادراه‌ها گفت: در محورهای چالوس، هراز، آزادراه تهران - شمال، آزادراه قزوین - رشت (مسیر رفت و برگشت) و آزادراه پردیس - تهران، تردد روان است.

وی با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی کشور تصریح کرد: در سایر محورهای شمالی کشور نیز مداخلات جوی مشاهده نمی‌شود.

محرابی‌نیا در بخش دیگری از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اعلام کرد: در آزادراه تهران - کرج - قزوین، حدفاصل پل کلاک تا استاندارد و پل حسین‌آباد تا گلشهر، ترافیک سنگین است.

وی همچنین گفت: در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل پل حسین‌آباد تا امامزاده طاهر و پل فردیس تا پل کلاک نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی تاکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از سامانه‌های اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌های کشور بررسی کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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