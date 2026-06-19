باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر جمعه ۲۹ خرداد، با محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان، به صورت تلفنی گفتگو کردند.

وزیر خارجه کشورمان در این تماس تلفنی از تلاش ها، ابتکارات و مساعی جمیله پاکستان در روند مذاکرات دیپلماتیک و رسیدن به یک یادداشت تفاهم قدر دانی کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تعهد و مسئولیت ایالات متحده در قبال پایان دادن به جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، تأکید کرد که هرگونه نقض تعهدات مندرج در این یادداشت تفاهم متوجه آمریکا خواهد بود و نسبت به پیامدها و تبعات چنین اقدامی هشدار داد.

وزیر خارجه پاکستان نیز با استقبال از روند دیپلماتیک جاری، بر حمایت کشورش از تداوم مذاکرات و تلاش‌ها برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار تأکید و در خصوص موفقیت در مراحل آتی این روند ابراز امیدواری نمود.

طرفین در این گفتگو ضمن مرور و پیگیری برخی موضوعات دوجانبه، بر تداوم مشورت ها و رایزنی ها تاکید کردند.