باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص اعطای تنفس در بدهیهای مالیاتی بنگاههای آسیبدیده، تعویق برخی تکالیف مالیاتی، تمدید مهلت اظهارنامهها و همچنین رشد قابل توجه استرداد مالیاتی برای تقویت سرمایه در گردش تولید واحدهای تولیدی اظهار داشت: اجرای این اقدامات در حفظ اشتغال، جلوگیری از آسیب بیشتر به واحدهای تولیدی و به رونق اقتصادی کمک میکند
وی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ و فشارهای اقتصادی مواجه است، حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران یک ضرورت جدی محسوب میشود.
او افزود: اقتصاد هر کشوری بر دوش واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی و اقتصادی استوار است و معمولاً در شرایط جنگی این واحدها به شکل مستقیم یا غیرمستقیم آسیب میبینند؛ چه از طریق اختلال در تأمین مواد اولیه، چه کاهش قدرت خرید مردم، رکود بازار، مشکلات انرژی و سایر محدودیتهایی که بر فضای کسبوکار اثر میگذارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: از آنجا که به طور مستمر با واحدهای صنعتی و اقتصادی در ارتباط هستیم، مطالبات و مشکلات آنها را از نزدیک دنبال میکنیم. تصمیماتی مانند اعطای تنفس مالیاتی، استرداد مالیاتی، تمدید مهلت پرداخت بدهیها، اعمال تخفیفها و حمایتهای مالی میتواند به تداوم فعالیت این بنگاهها و رونق تولید کمک کند.
مقصودی تأکید کرد: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و باید از سوی دولت، نظام بانکی و مجموعه سیاستگذاران کشور مورد حمایت قرار گیرند. این حمایتها باید در حوزه تأمین مالی، سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی نیز استمرار داشته باشد.