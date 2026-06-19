باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، امروز جمعه با تاکید بر اینکه «هر گامی که در آن اشغالگری را رد کنیم، برای ما یک پیروزی محسوب می‌شود»، هشدار داد که لبنان در حال حاضر با خطرناک‌ترین مرحله و پیچیده‌ترین طرح توطئه علیه آینده خود مواجه است.

به گزارش رسانه‌ها، دبیرکل حزب‌الله لبنان در جریان سخنرانی خود در مراسم عاشورایی که در مرقد سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب‌الله برگزار شد، به تشریح ابعاد نظامی، سیاسی و اجتماعی نبرد جاری و نقشه‌های جبهه غربی-صهیونیستی پرداخت.

ائتلاف آمریکا و اسرائیل برای نابودی مقاومت و محاصره همه‌جانبه لبنان

شیخ نعیم قاسم با تبیین ابعاد توطئه جاری تاکید کرد: «آمریکا هدایت همه‌جانبه این نقشه را در تمامی مسیر‌ها بر عهده دارد. هدف نهایی این طرح، پایان دادن به مقاومت، نابودی پایگاه مردمی آن و محو کامل وجود مقاومت از لبنان است.»

وی فاش کرد که دشمن پس از تحولات سوریه، از توافق ۲۷ نوامبر عقب‌نشینی کرد؛ چرا که واشنگتن و تل‌آویو تصور می‌کردند موازنه قوا تغییر کرده است. دبیرکل حزب‌الله در تشریح جزئیات این نقشه گفت: «آن‌ها به دنبال بستن تمامی گذرگاه‌های هوایی، دریایی و زمینی بودند تا از رسیدن سلاح و فناوری‌های تقویت‌کننده مقاومت جلوگیری کنند. همچنین با ممانعت از بازسازی ویرانی‌ها تلاش کردند تا مردم آواره بمانند و پایگاه مردمی مقاومت را علیه آن بشورانند. این اقدامات با یک محاصره مالی مطلق همراه شد تا مانع بازسازی و برخاستن مجدد ما شوند.»

او با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد جنگ داخلی افزود: «آن‌ها برای تقابل ارتش با مقاومت دامن زدند، اما هوشیاری ارتش و فرماندهان آن، این فتنه را خنثی کرد. همچنین تلاش کردند تا تحت عنوان حمایت از جایگاه نخست‌وزیر و تصمیمات احتمالی او علیه مقاومت، فتنه مذهبی میان شیعه و سنی ایجاد کنند که ما با آگاهی کامل در حال مواجهه با آن هستیم.»

آمادگی برای جنگ طولانی‌مدت و ارتقای توان تسلیحاتی

دبیرکل حزب‌الله لبنان با تاکید بر حق دفاع و آزادی سرزمین، از تغییر تاکتیک‌های نظامی خبر داد و گفت: «ما روش‌های جنگی خود را اصلاح کرده و سلاح‌هایمان را ارتقا داده‌ایم. رزمندگان ما در بالاترین سطح از روحیه شهادت‌طلبی قرار دارند؛ ما یک برنامه بلندمدت ترسیم کرده‌ایم و از نفس بالایی برای نبرد برخورداریم.»

او در پاسخ به تهدیدات رژیم صهیونیستی تاکید کرد که هراس از مرگ در ادبیات مقاومت جایگاهی ندارد و ادامه داد: «ما جماعتی هستیم که از مرگ نمی‌ترسیم. اگر به خاطر تهدید به مرگ، حتی یک نفر از ما باقی نماند، باز هم به تکلیف شرعی خود عمل خواهیم کرد؛ چرا که خسارت‌های سنگین نبرد، بسیار کمتر از ننگ تسلیم و شکست است. همین که مانع تحقق اهداف دشمن شویم، خود یک پیروزی بزرگ است.»

پایبندی به قانون اساسی و حمایت اجتماعی از خانواده‌های آواره

شیخ نعیم قاسم با یادآوری اصول ملی و سیاسی حزب‌الله گفت: «ما همواره به پیمان طائف و قانون اساسی پایبند بوده‌ایم، اختلافات سیاسی را در چارچوب وحدت داخلی حفظ کرده‌ایم و سلاح خود را تنها به سمت دشمن صهیونیستی نشانه رفته‌ایم.»

وی در پایان به اقدامات حمایتی این جنبش در بخش اجتماعی اشاره کرد و گفت: «حزب‌الله در حد توان خود به درست کردن اوضاع اجتماعی پرداخته و تاکنون موفق به تامین مسکن و بازسازی سرپناه برای ۳۰۰ هزار خانواده آواره شده است.» وی تاکید کرد که در نهایت، پیروزی قطعی و اخراج اشغالگران از آخرین وجب از خاک لبنان محقق خواهد شد.

منبع: آر تی