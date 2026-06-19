دبیرکل حزب‌الله با هشدار درباره خطرناک‌ترین توطئه آمریکا و اسرائیل برای نابودی مقاومت، تاکید کرد لبنان در حساس‌ترین مرحله تاریخی خود قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، امروز جمعه با تاکید بر اینکه «هر گامی که در آن اشغالگری را رد کنیم، برای ما یک پیروزی محسوب می‌شود»، هشدار داد که لبنان در حال حاضر با خطرناک‌ترین مرحله و پیچیده‌ترین طرح توطئه علیه آینده خود مواجه است.

به گزارش رسانه‌ها، دبیرکل حزب‌الله لبنان در جریان سخنرانی خود در مراسم عاشورایی که در مرقد سید حسن نصرالله، دبیرکل شهید حزب‌الله برگزار شد، به تشریح ابعاد نظامی، سیاسی و اجتماعی نبرد جاری و نقشه‌های جبهه غربی-صهیونیستی پرداخت.

ائتلاف آمریکا و اسرائیل برای نابودی مقاومت و محاصره همه‌جانبه لبنان

شیخ نعیم قاسم با تبیین ابعاد توطئه جاری تاکید کرد: «آمریکا هدایت همه‌جانبه این نقشه را در تمامی مسیر‌ها بر عهده دارد. هدف نهایی این طرح، پایان دادن به مقاومت، نابودی پایگاه مردمی آن و محو کامل وجود مقاومت از لبنان است.»

وی فاش کرد که دشمن پس از تحولات سوریه، از توافق ۲۷ نوامبر عقب‌نشینی کرد؛ چرا که واشنگتن و تل‌آویو تصور می‌کردند موازنه قوا تغییر کرده است. دبیرکل حزب‌الله در تشریح جزئیات این نقشه گفت: «آن‌ها به دنبال بستن تمامی گذرگاه‌های هوایی، دریایی و زمینی بودند تا از رسیدن سلاح و فناوری‌های تقویت‌کننده مقاومت جلوگیری کنند. همچنین با ممانعت از بازسازی ویرانی‌ها تلاش کردند تا مردم آواره بمانند و پایگاه مردمی مقاومت را علیه آن بشورانند. این اقدامات با یک محاصره مالی مطلق همراه شد تا مانع بازسازی و برخاستن مجدد ما شوند.»

او با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد جنگ داخلی افزود: «آن‌ها برای تقابل ارتش با مقاومت دامن زدند، اما هوشیاری ارتش و فرماندهان آن، این فتنه را خنثی کرد. همچنین تلاش کردند تا تحت عنوان حمایت از جایگاه نخست‌وزیر و تصمیمات احتمالی او علیه مقاومت، فتنه مذهبی میان شیعه و سنی ایجاد کنند که ما با آگاهی کامل در حال مواجهه با آن هستیم.»

آمادگی برای جنگ طولانی‌مدت و ارتقای توان تسلیحاتی

دبیرکل حزب‌الله لبنان با تاکید بر حق دفاع و آزادی سرزمین، از تغییر تاکتیک‌های نظامی خبر داد و گفت: «ما روش‌های جنگی خود را اصلاح کرده و سلاح‌هایمان را ارتقا داده‌ایم. رزمندگان ما در بالاترین سطح از روحیه شهادت‌طلبی قرار دارند؛ ما یک برنامه بلندمدت ترسیم کرده‌ایم و از نفس بالایی برای نبرد برخورداریم.»

او در پاسخ به تهدیدات رژیم صهیونیستی تاکید کرد که هراس از مرگ در ادبیات مقاومت جایگاهی ندارد و ادامه داد: «ما جماعتی هستیم که از مرگ نمی‌ترسیم. اگر به خاطر تهدید به مرگ، حتی یک نفر از ما باقی نماند، باز هم به تکلیف شرعی خود عمل خواهیم کرد؛ چرا که خسارت‌های سنگین نبرد، بسیار کمتر از ننگ تسلیم و شکست است. همین که مانع تحقق اهداف دشمن شویم، خود یک پیروزی بزرگ است.»

پایبندی به قانون اساسی و حمایت اجتماعی از خانواده‌های آواره

شیخ نعیم قاسم با یادآوری اصول ملی و سیاسی حزب‌الله گفت: «ما همواره به پیمان طائف و قانون اساسی پایبند بوده‌ایم، اختلافات سیاسی را در چارچوب وحدت داخلی حفظ کرده‌ایم و سلاح خود را تنها به سمت دشمن صهیونیستی نشانه رفته‌ایم.»

وی در پایان به اقدامات حمایتی این جنبش در بخش اجتماعی اشاره کرد و گفت: «حزب‌الله در حد توان خود به درست کردن اوضاع اجتماعی پرداخته و تاکنون موفق به تامین مسکن و بازسازی سرپناه برای ۳۰۰ هزار خانواده آواره شده است.» وی تاکید کرد که در نهایت، پیروزی قطعی و اخراج اشغالگران از آخرین وجب از خاک لبنان محقق خواهد شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: دبیرکل حزب الله ، حمله به لبنان ، حزب الله لبنان
خبرهای مرتبط
لفاظی نتانیاهو: تا زمانی که لازم باشد در لبنان می‌مانیم
آغاز آتش‌بس میان رژیم تروریستی اسرائیل و حزب‌الله
حزب‌الله: اسرائیل هرگز به هیچ آتش‌بسی پایبند نبوده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۰۱:۰۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
جنگ توافق جنگ به نظر ایران دقیقا در میدان بازی امریکا و صهیون داره نقشی را بازی میکنه که اونا میخوان... جبهه لبنان نباید و به هیچ وجه نباید فرو بریزه جبهه لبنان از هم بپاشه اتفاقاتی که نباید رقم خواهد خورد... پس جبهه لبنان بایستی با تمام توان حفظ بشه ...
۱۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
ای شیخ سرتان سلامت ، انشاءالله شما پیروزید ، و اسراییل با خفت از لبنان خارج میشود
۱۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
حیف از شیعه های لبنان و عراق و یمن
خدایا ما را شرمنده نکن از شیعه بودن
انان که جان در کف دست چون مولاهایمان امام حسین و امام علی میگیرند و ما یعیان عادی
۱۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
برای نشان دادن قدرت جبهه مقاومت همه باید وارد عمل شوند.هرکشتی نفتی وتجاری اسرائیل در بنادر وباب المندب زده شود.یمن باید وارد عمل شود بدونه هشدار هر سه یا چهار ساعت مراکز جمعیتی زده شود .با این وضع وشرایط ادامه جنگ در لبنان اگر ما با آمریکا آتش بس امضا کردیم درست. ولی جنگ را با اسرائیل باید ادامه بدیم .جانم فدای لبنان.
۱۳
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
لبنان شرمندتیم...
۲۵
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هر انسان آزادیخواهی در سراسر جهان گرفتار ظلم شود بقیه ملتها باید به پشتیبانی مظلوم و رفع شر ظالم به پا خیزند
۲۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
برادران حزب الله ببخشید که ایران در توافق گیر کرده و ترسیده
معذرت میخوایم رومون سیاه ...
اما مردم غیور ایران با شماها هستند.
چه کنیم؟
آگر راه باز باشد تا لبنان سینه خیز میایم کمک تون ...
ببخشید.
۲۲
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
همه جبهه مقاومت باید به یاری لبنان بروند
۲۳
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
البته مسولین ما هنوز به پایبندی اسرائیل امیدوارندخخ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
قرار گاه خاتم فرمان تخلیه شهرک نشینان را بدهد وبزند اگر موقعی که تهدید میکنید نمی زنید این اتفاق می افتاد همین الان تنگه بسته شود
۲۳
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
انگار نونت تو جنگ و بمبارانه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
شیخ بزرگوار با نقض اتش بس ما را گرفتار نکن
۲۶
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل هیچگاه پایبند آتش بس نشد و درواقع آتش بسی شکل نگرفت که شیخ بزرگوار ناقض آن باشد . فریب بازی رسانه ای دشمن را نخورید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خودت فهمیدی چی گفتی؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
سخنرانی شیخ پر از بغض و غم بود، ایشون رو به شهادت بسیار نزدیک دیدم
۱۳
۲۰
پاسخ دادن
ایران پیروز واقعی بازآرایی خاورمیانه است
گزارش وال استریت ژورنال از سازوکار احتمالی آمریکا و قطر برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
تخریب ساختمان تجارت جهانی ایران و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق
ملونى خطاب به ترامپ: روى محبوبيت خودت تمركز كن
شهید سلیمانی؛ فرمانده‌ای که ترامپ اعتراف کرد «تاریخ خاورمیانه را تغییر داد»
پاكستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز یکشنبه آغاز می‌شود
منابع عبرى: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کرده است
سوئیس: محيطى «قابل اعتماد» براى مذاکرات ايران و آمريكا فراهم می‌شود
حزب‌الله: با وجود آتش‌بس، «حق کامل پاسخ» به حملات اسرائیل را داریم
حزب‌الله: حملات اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق آمريكا و ایران است
آخرین اخبار
رئیس جمهور اوکراین «کوچولوی بی‌عرضه» خطاب می‌شد
از خیانت تا بی‌اعتمادی؛ رسانه‌های عبری علیه توافق ترامپ موضع گرفتند
ادعای ترامپ: در دوره ۶۰ روزه عوارضی در تنگه هرمز گرفته نمی‌شود
ادعاى زانسكى درباره حملات گسترده روسیه به اوكراين در روزهای آینده
شهادت فیلمبردار الجزيره در حملات رژيم صهيونيستى به غزه
تخریب ساختمان تجارت جهانی ایران و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق
شهباز شریف و عاصم منیر در رأس هیئت پاکستانی به سوئیس می‌روند
ملونى خطاب به ترامپ: روى محبوبيت خودت تمركز كن
نماینده سابق کنگره: اسرائیل «رژیم قاتل» است و آتش‌بس را نقض می‌کند
حزب‌الله: حملات اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق آمريكا و ایران است
شمار شهدای لبنانی از چهار هزار نفر گذشت
گزارش وال استریت ژورنال از سازوکار احتمالی آمریکا و قطر برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
منابع عبرى: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کرده است
پاكستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز یکشنبه آغاز می‌شود
معاون ترامپ برای مذاکرات با ایران به سوئیس می‌رود
شمار شهداى امروز در جنوب لبنان به ٢٨ نفر رسيد
حزب‌الله: برای مقابله با اشغالگری تردید نخواهیم کرد
سوئیس: محيطى «قابل اعتماد» براى مذاکرات ايران و آمريكا فراهم می‌شود
ترامپ روابط نزدیک‌تر با ايتاليا را رد كرد
حملات مرگبار اسرائیل به لبنان؛ شهادت دست‌کم ۱۲ تن از بامداد امروز
ایران پیروز واقعی بازآرایی خاورمیانه است
شهید سلیمانی؛ فرمانده‌ای که ترامپ اعتراف کرد «تاریخ خاورمیانه را تغییر داد»
بولیوی پس از ۵۰ روز اعتصاب، حالت فوق‌العاده اعلام کرد
حزب‌الله: با وجود آتش‌بس، «حق کامل پاسخ» به حملات اسرائیل را داریم
پاکستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا طی یک یا دو روز آینده در سوئیس آغاز می‌شود
وزارت دفاع روسیه: ۱۴۴۰ سرباز اوکراینی در ۲۴ ساعت گذشته کشته شدند
اوباما منطق جنگ ترامپ علیه ایران را زیر سوال برد
هشدار مدودف درباره شکنندگی تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ نتانیاهو به دنبال تلافی است
دو انفجار کنار جاده در شمال غرب پاکستان؛ دست‌کم ۷ کشته
برخورد دو قطار در نزدیکی بدفورد انگلیس؛ یک کشته و چندین زخمی