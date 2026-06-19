محرم امسال در ایران، جلوه‌ای متفاوت از خود به نمایش گذاشته است. با وجود فشارهای سنگین اقتصادی و فضای ناشی از جنگ، مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نه‌تنها کم‌رونق نشده، بلکه با شور و اشتیاقی مضاعف و همراه با موجی از همبستگی مردمی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- چراغ هیئت‌ها و حسینیه‌های شهر‌ها به‌خصوص پایتخت امسال زودتر از همیشه روشن شد و مردم با شور و شوق بیشتری در مراسم عزاداری سرور و سیدشهدا حاضر می‌شوند. آنچه در این ۴ شب گذشته در همه هیئت‌های عزاداری به‌صورت مشترک دیده شده، پرچم ایران در کنار پرچم عزای امام حسین (ع) و تمثال رهبر شهید است؛ ویژگی‌ای که حکایت از همبستگی ملی مردم دارد؛ مردمی که شهید قاسم سلیمانی آنها را ملت امام حسین خطاب می‌کرد و می‌گفت: «ما ملت امام حسینیم.» امسال، محرم حسینی با وجود همه مشکلات و ناهمواری‌ها، به صحنه‌ای برای نمایش اقتدار ایمان و همدلی ملی تبدیل شده است. مردم ایران با حضور پرشور خود در مراسم عزاداری و یاری‌رساندن به همنوعان، ثابت خواهند کرد که عشق به سیدالشهدا (ع) و روحیه استکبارستیزی، قوی‌تر از هر بحران اقتصادی و سیاسی است و این پیوند ناگسستنی، سرمایه‌ای عظیم برای عبور از شرایط سخت کنونی است.

رونق بی‌سابقه مجالس با وجود مشکلات معیشتی

با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تورمی که معیشت بسیاری از خانواده‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده، مراسم و هیئت‌های عزاداری محرم امسال از رونقی چشمگیر برخوردار است. این شکوه، نشان‌دهنده تعلق خاطر عمیق مردم به ارزش‌های دینی و عشق بی‌شائبه آنان به خاندان عصمت و طهارت است. شاید بتوان گفت در روزگاری که سفره‌ها اندک کوچکند، سفره امام حسین (ع) همچنان گسترده‌ترین و پرمهرترین سفره‌هاست. عبدالله حسینی، مسئول هیئتی در تهران می‌گوید من بشخصه برای برگزاری مراسم امسال دغدغه داشتم؛ چراکه شرایط اقتصادی را می‌دیدم و احتمال می‌دادم در سایه این شرایط مردم از نذورات هرساله خود در میان هزینه‌های زندگی فاکتور بگیرند، اما جالب است بدانید همین مردم امسال سنگ‌تمام گذاشته‌اند؛ از تامین روغن و گوشت و برنج که اقلام اساسی پخت نذورات شبانه است گرفته تا نذورات نقدی در همین چند روز اول محرم هیئت را برای برگزاری مراسم عزاداری و توزیع نذورات بی‌نیاز کرده‌اند. باورکنید این شرایط را ما حتی سال گذشته به این شدت شاهد نبودیم.

خانواده رهبر شهید شریک روضه‌ها

امسال نخستین محرمی است که مردم در کنار عزای حسینی، عزای رهبر شهیدشان را هم بر دل دارند و همین بهانه‌ای برای برگزاری مراسم عزاداری است. حسین توکل، مسئول یکی از هیئت‌های شهر تهران با بیان این مطلب می‌گوید: امسال مردم به نیابت از رهبر شهیدشان نذری می‌دهند و مراسم روضه برگزار می‌کنند و تأکید می‌کنند رهبر شهید و خانواده ایشان شریک روضه‌ها باشند. به‌گفته او همیشه مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) در روز‌های منتهی به عاشورا و تاسوعا رونق بیشتری داشت، اما امسال از همان شب اول مردم به‌صورت خودجوش در مساجد، تکایا و حسینیه‌ها حضور دارند و معتقدند چشم دنیا امسال به ایران و محرم است.

دعوت مداحان و لبیک مردم

مداحان سرشناس معتقدند که محرم امسال به‌دلیل جنگی که پشت سرگذاشتیم، فرصتی برای تحول در محتوا و سبک عزاداری و نمایش همبستگی ملی است. حاج‌یدالله بهتاش با اشاره به وحدت بی‌نظیر مردم از همه گروه‌ها در این روز‌ها آن را ستوده و بر تداوم این رویه تأکید کرده است و از مردم خواسته تا میدان و مسجد را در این روز‌ها فراموش نکنند. حاج‌مرتضی طاهری هم معتقد است محرم امسال نسبت به همیشه حماسی‌تر و عاشورایی‌تر است. حاج محمود کریمی هم با تأکید بر ضرورت حضور پرشور مردم در مراسم عزای ماه محرم، شب اول محرم، مداحی برگرفته از شعر «ای ایران» را اجرا کرد که با استقبال گسترده‌ای مواجه و به یکی از جلوه‌های خاص امسال تبدیل شد. حجت‌الاسلام مهدی دانشمند هم به مداحان توصیه کرده که با دقت به سخنان رهبری در مورد وظایف خود عمل کرده و هیئت را به کانون جهاد تبیین تبدیل کنند.

توصیه‌های مراجع عظام تقلید بر گسترش عزاداری

مراجع عظام تقلید نیز با تأکید بر اهمیت برگزاری هرچه پرشورتر این مراسم، بر نقش آن در ایجاد همبستگی و دلجویی از نیازمندان صحه گذاشته‌اند. به‌عنوان نمونه، حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی با صدور دستورالعملی، بر گسترش مجالس عزاداری بیش از سال‌های گذشته و حمایت از نیازمندان تحت شرایط دشوار اقتصادی کنونی تأکید کرده است. این رهنمودها، نشان از درک عمیق رهبران دینی از شرایط روز و تأکید بر کارکرد اجتماعی عزاداری دارد. محرم ۱۴۰۵ با هدف تبدیل‌شدن به بستری برای همبستگی ملی و بازتاب مقاومت در فضایی متفاوت از سال‌های قبل طراحی شده است.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: عاشورا ، ماه محرم ، مجالس حسینی
خبرهای مرتبط
امام جمعه موقت تهران مطرح کرد؛
عاشورا نماد صالح‌ترین عمل تاریخ است
خانوادگی در پس کوچه های محرم
قیام امام حسین (ع) پیام برای وحدت مسلمانان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حق‌الناس‌هایی که باعث بروز اختلافات و جدایی‌ها می‌شود
نگرانی از تکرار تبانی‌های تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶
پرچم‌هایی به رنگ ارادت؛ بازخوانی هنرِ عزاداری در کوچه و بازار اصفهان
چرا کودک با وجود اسباب‌بازی‌های زیاد، خوشحال نیست؟
به پاسخ‌های هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
از گاندی تا کارلایل، همه مرید حسین (ع)
فروپاشی توهم «اسرائیل قوی» با دهن لقی‌های ترامپ
وقتی خطر نزدیک بود، آنها نزدیک‌تر ایستادند
بذر انحراف مجاهدین از سال۴۴ کاشته شد
هنرِ پیوند؛ چرا اصلاح رابطه از هر عبادتی بالاتر است؟
آخرین اخبار
به پاسخ‌های هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
وقتی خطر نزدیک بود، آنها نزدیک‌تر ایستادند
چرا کودک با وجود اسباب‌بازی‌های زیاد، خوشحال نیست؟
از گاندی تا کارلایل، همه مرید حسین (ع)
نگرانی از تکرار تبانی‌های تاریخی در جام جهانی ۲۰۲۶
اشک‌هایت را بگذار برای استوری اینستاگرام/ چرا نسل زد از تراپی خوشش نمی‌آید؟
هنرِ پیوند؛ چرا اصلاح رابطه از هر عبادتی بالاتر است؟
بذر انحراف مجاهدین از سال۴۴ کاشته شد
فروپاشی توهم «اسرائیل قوی» با دهن لقی‌های ترامپ
حق‌الناس‌هایی که باعث بروز اختلافات و جدایی‌ها می‌شود
از کربلا تا نسل زد/ نگاهی به زندگی کوتاه اما الهام‌بخش نوجوان کربلا
پرچم‌هایی به رنگ ارادت؛ بازخوانی هنرِ عزاداری در کوچه و بازار اصفهان
ترامپ و ونس در نقش ابراهیم ذوالفقاری
روشنگری کلید تفاهم ملی
جنوب لبنان؛ باتلاق عمیق رژیم صهیونی
کلیدی‌ترین تاکتیک‌ جنگ شناختی مشترک عمربن سعد و ترامپ
ماده‌ای که تمام مدارک ترور و قتل را از بین می‌برد
هالیوود چگونه شکست‌های نظامی آمریکا را پیروزی جلوه می‌دهد؟
نظامیان قاجار چقدر حقوق می‌گرفتند؟
تحقیقات آمازون از مهندسان زیرآب‌زن
آوازه‌خون بود و واسه تو روضه‌خون شد/بررسی نغمه‌های عاشورایی چهره‌های نام‌آشنای موسیقی
۱۰ دقیقه خوابِ بیشتر، کلی خرجِ بیشتر!
خواهید دید که قدرت و ثروت، دشمن را از سقوط نجات نمی‌دهد
اعتبار از دست‌رفته واشنگتن در ایالات متحده
چرا ترامپ هنوز از آن مرد می‌گوید؟
نسبت ما و پیام تاریخی آیت‌الله خامنه‌ای