سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران‌شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی صادقی با اشاره به حجم بالای تردد در محور‌های مواصلاتی استان، از اعمال محدودیت ترافیکی در محور کندوان و آزادراه تهران‌شمال خبر داد.

وی اظهار داشت: مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران‌شمال به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و یک‌طرفه شده است. در حال حاضر تردد در مسیر شمال به جنوب این محور‌ها باز بوده و ترافیک در محدوده‌های سیاه‌بیشه و ولی‌آباد به صورت نیمه‌سنگین گزارش شده است.

صادقی در ادامه با اشاره به وضعیت سایر محور‌های استان تصریح کرد: تردد در محور‌های هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت دوطرفه و روان در جریان است و هیچ پدیده خاص جوی که موجب اختلال در رفت‌وآمد شود، مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در پایان تأکید کرد که این محدودیت‌ها با هدف کاهش بار ترافیکی و تسهیل در تردد مسافران اعمال شده است و از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط کامل در جاده‌ها تردد کنند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

 

برچسب ها: جاده چالوس ، یکطرفه شدن
خبرهای مرتبط
ساری؛
یکطرفه شدن دو جاده ارتباطی مازندران
ساری،
یکطرفه شدن جاده چالوس
ساری،
یکطرفه شدن جاده چالوس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تعرفه نان کنجدی مشخص شد
آخرین اخبار
تعرفه نان کنجدی مشخص شد
کاهش اثرات زیست‌ محیطی سموم؛ طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار آغاز شد
سند دار شدن ۶۲ هکتار از اراضی چالوس
گرانفروشی مرغ زنده گران تمام شد
ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟