در پی اصرار استارمر بر ماندن در قدرت وزرای کابینه به او اولتیماتوم داده‌اند که اگر ظرف چند روز استفعا نکند، دست به استعفای دسته‌جمعی خواهند زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اگر کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، ظرف چند روز آینده از سمت خود کناره‌گیری نکند، وزرای کابینه او ممکن است روند استعفای خود را آغاز کنند.

این تهدید درونی در پی آن صورت می‌گیرد که استارمر روز جمعه اعلام کرد قصد دارد در رقابت برای رهبری حزب خود شرکت کند و در منصبش باقی بماند؛ این تصمیم درست یک روز پس از پیروزی رقیب او، «اندی برنهام»، در انتخابات محلی منچستر اتخاذ شد.

تایمز در گزارش خود به نقل از این منابع نوشت که اگر نخست‌وزیر در روز‌های آینده به صورت داوطلبانه استعفا نکند، وزرا مجبور به استعفا خواهند شد. آنها نسبت به وقوع موجی از استعفا‌های دسته‌جمعی هشدار داده‌اند.

در همین راستا، یکی از اعضای کابینه که خواست نامش فاش نشود، با لحنی تند صراحتا اعلام کرد که باقی ماندن استارمر در قدرت دیگر قابل قبول نیست و گفت: «یک گورکن بفرستید تا او را از پناهگاهش بیرون بکشد، چرا که بسیاری از ما آماده استعفا هستیم.» هم‌زمان، منبع دیگری هشدار داد که ادامه حضور استارمر در این سمت، خطر کشاندن انگلیس به یک هرج‌ومرج تمام‌عیار را به همراه دارد.

این بحران سیاسی در صفوف حزب حاکم کارگر پس از پیروزی اندی برنهام در انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه انتخابیه «میکرزفیلد» در منچستر شدت گرفته است؛ پیروزی مهمی که به او اجازه داد وارد مجلس عوام (پارلمان) شود و فرصت رقابت برای تصاحب کرسی نخست‌وزیری را به دست آورد.

نشانه‌های این بحران از اوایل ماه مه گذشته آشکار شده بود؛ زمانی که نزدیک به ۱۰۰ تن از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان، در پی شکست‌های سنگین این حزب در انتخابات محلی، خواستار استعفای استارمر شده بودند.

در بحبوحه این فضای متشنج، «جاش سیمونز»، نماینده حزب کارگر، از کرسی خود در حوزه انتخابیه میکرزفیلد کناره‌گیری کرد و با این اقدام، راه را برای برنهام، اصلی‌ترین رقیب استارمر، هموار ساخت تا بتواند این کرسی حیاتی و سرنوشت‌ساز را تصاحب کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: نخست وزیر انگلیس ، دولت انگلیس ، استعفای جمعی
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