باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: امسال به دلیل تداوم شرایط ناشی از جنگ ۴۰ روزه و ادامه وضعیت آتش‌بس، طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی که از ماه رمضان و نوروز آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و در ایام محرم، به ویژه تاسوعا و عاشورا، با شدت بیشتری اجرا خواهد شد.

به گفته وی، رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی در ایام ماه محرم امسال نسبت به سال‌های گذشته دقیق‌تر و با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود و بازرسی‌های بهداشتی ویژه ذبح دام در سراسر کشور تشدید خواهد شد.

رفیعی پور با تاکید بر اجتناب افراد از کشتار دام در معابر و خیابان ها و جلوی هئیت های مذهبی بیان کرد: با توجه به شیوع ویروس تب کریمه کنگو، افراد از کشتار دام در معابر اجتناب کنند چراکه این ویروس علایم بالینی ندارد، گفتنی است افراد با خرید گوشت دارای مهر سازمان دامپزشکی نگرانی بابت مصرف نداشته باشند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه فعالیت این ویروس در فصول گرم سال چند برابر افزایش می یابد، افزود: با فعالیت کنه ها، این ویروس می توانند به عنوان مخزن انتقال دهنده به دام یا انسان منتقل کنند.

وی گفت: در حوزه دامپزشکی تمام دام ها و محل های نگهداری دام ها را با سم پاشی از طریق دامداران و دامپزشکی با عامل اصلی ویروس مقابله می کنیم که براین اساس بیماری کنترل می شود.



