باشگاه خبرنگاران جوان؛ خط تولید اوره با اتکا به توان داخلی و بدون بهرهگیری از پیمانکاران و کارشناسان خارجی، با موفقیت راهاندازی شد. این واحد اوره که تنها واحد تحت لایسنس شرکت اروپایی Saipem در ایران است، با وجود مشکلات متعددی که در برخی تجهیزات دوار خود داشت، با دانش مدیران و مهندسین نخبهی ایرانی و بدون حضور نمایندگان لایسنسور، وارد مدار تولید شد.
بر اساس این گزارش در حالی که صنعت پتروشیمی به واسطهی تحریمهای ظالمانهی قدرتهای جهانی، با محدودیتهای جدی در تأمین تجهیزات و ماشینآلاتِ مناسب روبهرو است، متخصصین و کارشناسان شرکت پتروشیمی هنگام، بدون حضور لایسنسور خارجی و بدون بهرهگیری از دانش کارشناسان شرکتهای تأمین کننده، موفق به راهاندازی خط تولید اوره در این شرکت شدند.
فرآیند آمادهسازی ماشینآلات برای راهاندازی خط تولید اوره در هنگام در بحبوحهی جنگ با جدیت و پشتکار متخصصین این شرکت بیوقفه پیگیری شد.
در نخستین ساعات پس از اعلام آتشبس نیز به عنوان نخستین شرکت پتروشیمی در منطقهی پارس جنوبی به مدار تولید و صادرات آمونیاک بازگشت.
ظرفیت تولید اسمی اوره در شرکت پتروشیمی ۳۵۰۰ تن در روز است و این شرکت میتواند سالانه بیش از یک میلیون تن اوره به سبد تولید این محصول در کشور اضافه کند. تولید اوره در پتروشیمی علاوه بر کمک به تأمین نیاز داخلی کشور، نقش مؤثری در افزایش حجم صادرات این محصول ارزشمند اقتصادی به خارج از کشور دارد.