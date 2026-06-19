باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید، در دیدار حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، با اشاره به گزارش ارائهشده از وضعیت حج امسال اظهار کرد: از زمانی که در جریان موضوع حج قرار گرفتم، با تعطیلی آن مخالف و معتقد بودم نباید این فریضه الهی تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گیرد.
وی افزود: خوشبختانه حاکمیت کشور میزبان، مسئله سیاست را از موضوع حج جدا دانست؛ موضوعی که قابل پیشبینی بود و در عمل نیز مشاهده شد.
این مرجع تقلید با اشاره به گزارشهای دریافتی از روند برگزاری حج امسال تصریح کرد: اخبار حاکی از آن بود که زائران ایرانی با برخوردی عزتمندانه از سوی زائران سایر کشورهای اسلامی مواجه شدند.
آیتالله سبحانی ادامه داد: همچنین گزارش شده است که در فرودگاهها و حتی از سوی پلیس آن کشور نیز رفتار شایستهای با زائران ایرانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بر اساس گزارشهای موجود، حج امسال یکی از محترمانهترین و عزتمندانهترین دورههای حضور زائران ایرانی در سرزمین وحی بوده است، برای دستاندرکاران حج و زیارت آرزوی توفیق و ابراز امیدواری نمود که در سالهای آینده نیز همه مشتاقان زیارت خانه خدا بتوانند به آرزوی تشرف به حج نائل شوند.
آیتالله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ و احیای اماکن تاریخی اسلامی تأکید کرد و گفت: شنیدهام برخی از اماکن تاریخی اطراف مدینه و مناطق تاریخی پیرامون مسجد قبا احیا شدهاند که این موضوع بسیار ارزشمند است.
وی با اشاره به اهمیت آثار تاریخی مرتبط با زندگی پیامبر اکرم(ص) افزود: در سرزمین مکه و مدینه آثار تاریخی مستند فراوانی از دوران زندگی، بعثت، تبلیغ رسالت، جهاد و معجزات پیامبر اسلام(ص) وجود دارد که باید برای نسلهای آینده حفظ شود.
این استاد حوزه علمیه خاطرنشان کرد: حفظ این میراث تاریخی و دینی وظیفهای مهم است و باید تلاش شود این آثار ارزشمند برای آیندگان باقی بماند، چرا که برخی از اهل کتاب با فقدان هویت دینی مواجه هستند.
در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت نیز با یاد از امام شهید(ره) ابراز امیدواری کرد با توفیقات الهی، زائرانی که امسال از تشرف به حج محروم شدند، بهزودی بتوانند این واجب الهی را انجام دهند؛ چرا که اگر جنگ تحمیلی رخ نمیداد، انتظار حدود ۲۰ ساله این گروه برای تشرف به حج به پایان میرسید.
منبع:دفتر آیت الله سبحانی