باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا پاکروان معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: از روز سیام خرداد ماه ۱۴۰۵، ساعت کاری همه دستگاههای اجرایی، بانک ها، سازمانها، شهرداریها، بیمهها و بخش اداری بیمارستانهای مستقر در استان، روزهای شنبه تا چهارشنبه همچنان به روال جاری از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر فعال خواهند بود.
وی با تأکید بر حضور کامل کارکنان، تصریح کرد: از تاریخ سیام خرداد ماه، تمامی کارکنان دستگاههای اجرایی موظف به حضور ۱۰۰ درصدی در محل کار خود هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان بر لزوم صرفهجویی در مصرف انرژی نیز تأکید کرد و از تمامی کارکنان خواست هنگام خروج از محل کار، سیستمهای سرمایشی و تجهیزات برقی غیرضروری را خاموش کنند تا ضمن کاهش مصرف، در مدیریت بهینه انرژی همکاری شایسته داشته باشند