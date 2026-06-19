باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «تئو فرانکن»، وزیر دفاع بلژیک، امروز جمعه تاکید کرد که اروپا برای اینکه بتواند مسئولیت کامل دفاع سنتی از قاره خود را بر عهده بگیرد، به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز خواهد داشت.
فرانکن در مصاحبهای با خبرگزاری «رویترز» گفت معتقد است که اروپا «طی پنج تا ده سال آینده در حوزه دفاع متعارف تا حد زیادی مستقل خواهد شد»؛ وی در عین حال خواستار گفتگوی بیشتر میان اروپا و آمریکا شد.
وزیر دفاع بلژیک در ادامه افزود که اروپا مجبور خواهد بود تلاشهای خود را افزایش دهد. او خاطرنشان کرد: «هنگامی که آنها (آمریکاییها) عقبنشینی بیشتری کنند، که این احتمالا نتیجه نهایی فرآیند بازنگری در استقرار نیروهای کنونی خواهد بود، ما ناگزیر به افزایش تلاشهای خود خواهیم بود.» او همچنین اشاره کرد که مشکل اصلی در این مسیر این است که فرآیند خرید تجهیزات نظامی بسیار زمانبر است.
اروپا در حال حاضر شاهد بحث و گفتوگوهای فزایندهای درباره تقویت توانمندیهای دفاعی خود و کاهش وابستگی به آمریکا است؛ این مباحث در سایه نگرانیها از کاهش تعهد نظامی آمریکا نسبت به این قاره و فراخوانهای اروپایی برای ساخت ساختار دفاعی مستقلتر شکل گرفته است.
منبع: المیادین