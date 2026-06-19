باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد: وزارت جنگ آمریکا به ۸۰ میلیارد دلار برای پوشش هزینههای مربوط به جنگ ایران و همچنین برخی هزینههای غیرمرتبط با جنگ نیاز دارد.
گفته شده این موضوع را استیون فاینبرگ، معاون وزیر جنگ در تماسهایی با قانونگذاران آمریکایی در این هفته اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، ممکن است در روزهای آینده یک درخواست بودجه مکمل از سوی دولت آمریکا به کنگره ارسال شود که شامل بودجه پنتاگون و همچنین اولویتهای غیرنظامی مانند کمک به بخش کشاورزی و امداد بلایای طبیعی باشد.
پیشتر یک مقام پنتاگون گفته بود که هزینه جنگ ایران حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. این نخستین تخمین رسمی از هزینههای جنگ آمریکا علیه ایران بوده است.
با این حال، هزینه کامل این جنگ همچنان در کنگره محل بحث است. راسل ووت، رئیس بودجه کاخ سفید پیش از این اعلام کرده بود که هیچ برآوردی از هزینه جنگ ندارد.
این بودجه پیشنهادی بخشی از اولویتهای جمهوریخواهان پیش از انتخابات میاندورهای در اواخر پاییز است؛ انتخاباتی که این حزب تلاش میکند پس از آن هم بتواند کنترل کنگره را حفظ کند، اما با نگرانی رأیدهندگان درباره هزینههای زندگی، قیمت انرژی و بار مالی جنگ ایران مواجه است.
منبع: العربیه