باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: امروز جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، دو حادثه رانندگی در محورهای منتهی به شهرستان ارومیه به وقوع پیوست که منجر به مصدومیت ۸ نفر شد.

‌وی افزود: حادثه اول ساعت ۱۰:۵۶ امروز در محور ارومیه به سلماس اتفاق افتاد که مربوط به واژگونی وانت مزدا بود که ۵ مصدوم داشت.

‌محبوبی گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال‌احمر ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و که بعد از ارائه اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مصدومین، آنها را به مرکز درمانی منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی ادامه داد: حادثه دوم نیز مربوط به واژگونی پژو پارس در محور ارومیه - تبریز با ۳ مصدوم بود.

محبوبی افزود: ساعت ۱۵:۲۰ ظهر امروز گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور ارومیه - تبریز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات‌ شهید کلانتری هلال احمر شهرستان ارومیه بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و مصدومین پس از دریافت اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در بخش دیگر سخنان خود از بروز مشکل قلبی یک گردشگر در دره ربط شهرستان ارومیه نیز خبر داد که ۱ مصدوم داشت.

محبوبی در این زمینه اظهار کرد: ساعت ۱۸:۰۵ امروز گزارشی مبنی بر بروز مشکل قلبی یک گردشگر در دره ربط شهرستان ارومیه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان اعلام شد.

وی گفت: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کامل کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته محبوبی پس از یک ساعت دره نوردی ، نجاتگران به فرد مصدوم دست یافته و با کمک نیروهای مردمی فرد مصدوم را به منطقه امن انتقال دادند.