سهمیه پارادوومیدانی قم در مسابقات قهرمانی کشور دوبرابر شد و حالا ۱۱ نماینده استان آماده رقابت در تهران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اقدامی ارزشمند، هیئت پارادوومیدانی استان قم با رایزنی و پیگیری‌های مستمر، موفق شد سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی کشور را بیش از دو برابر افزایش دهد. اکنون ۱۱ ورزشکار از استان قم در دو بخش بانوان و آقایان، جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کرده‌اند.

در بخش آقایان، ایمان بشیریان، عبدالرضا کارگر، محمدحسین دمیرچی، رسول حاجی‌لو، جواد بختیاری، حسن محمودآبادی و بهزاد رستمی جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کردند.

در بخش بانوان نیز رقیه آقابابایی، فاطمه بیداردل، فضه عباسی و زهرا علیخانی نمایندگان قم در مسابقات قهرمانی کشور خواهند بود.

رقابت‌های قهرمانی کشور از ۹ تا ۱۲ تیرماه در تهران برگزار می‌شود و نمایندگان قم در مواد مختلف دو، پرش و پرتاب برای کسب عناوین برتر به میدان خواهند رفت.

قم در گام نخست نبرد سهمیه‌ها را برده است؛ حالا نوبت درخشش ورزشکاران استان در میدان قهرمانی کشور است.

منبع:ورزش و جوانان قم