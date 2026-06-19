پنجمین و ششمین اهدای عضو سال امروز در آذربایجان غربی انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ ولیزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی در زمینه گفت: پنجمین اهدای عضو مربوط به جانبخش شادروان مهرداد مشرفی ۲۵ ساله اهل شهرستان بوکان است.

وی افزود: با اهدای اعضا این شادروان زندگی ۳ بیمار نیازمند نجات یافت.

ولیزاده افزود: ششمین اهدای عضو نیز مربوط به جانبخش شادروان سینا صمدزاده ۳۱ ساله اهل ارومیه است که منجر به نجات زندگی سه بیمار نیازمند دیگر شد.

وی اظهار کرد: هر دو شادروان دچار مرگ مغزی شده بودند که با اهدای کلیه ها و کبد نجات بخش جان ۶ بیمار نیازمند پیوند شدند.

برچسب ها: اهدای عضو اهدای زندگی ، علوم پزشکی
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