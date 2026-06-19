باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فريدريش مرتس، صدراعظم آلمان، صراحتا اعلام کرد که اوکراین در وضعیت جنگی کنونی نمی‌تواند به عضویت اتحادیه اروپا درآید؛ با این حال او اشاره کرد که این کشور می‌تواند ابتدا به عنوان «عضو وابسته» به این اتحادیه بپیوندد و در مراحل بعدی به عضویت کامل آن درآید.

مرتس مه‌ گذشته پیشنهاد کرده بود که به اوکراین وضعیت «عضو وابسته» در اتحادیه اروپا اعطا شود تا این کشور بتواند بدون داشتن حق رای، در فعالیت‌های نهادهای این اتحادیه مشارکت داشته باشد.

طبق طرح و ایده مرتس، در صورت دستیابی اوکراین به این وضعیت، نمایندگان کی‌یف خواهند توانست بدون حق رای در فعالیت‌های تمامی نهادهای اصلی این بلوک از جمله کمیسیون اروپا، شورای اروپا، شورای اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شرکت کنند.

صدراعظم آلمان ادعا کرد که این وضعیت هرگز جایگزینی برای روند الحاق کامل اوکراین به اتحادیه اروپا نخواهد بود، بلکه برعکس، به پیشبرد و شتاب‌بخشی به این فرآیند کمک خواهد کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که اعطای وضعیت «عضو وابسته» به یک کشور، برخلاف تشریفات پیچیده الحاق کامل به اتحادیه اروپا، نیازی به موافقت پارلمان‌های کشورهای عضو ندارد.

پیش از این و در اواخر آوریل گذشته، مرتس تصریح کرده بود که اوکراین برای دستیابی به توافق صلح و الحاق به اتحادیه اروپا، مجبور خواهد شد تن به امتیازدهی‌های ارضی (واگذاری بخشی از خاک خود به روسیه) بدهد.

این در حالی است که سرویس اطلاعات خارجی روسیه پیش‌تر گزارش داده بود که مقامات اتحادیه اروپا در جریان گفتگوهای غیررسمی خود به صراحت می‌گویند که الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا در میان‌مدت کاملا غیرممکن و منتفی است.

منبع: آر تی