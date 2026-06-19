صدراعظم آلمان با تاکید بر اینکه اوکراین در جنگ نمی‌تواند به عضویت کامل اتحادیه اروپا درآید، پیشنهاد داد کی‌یف به عنوان عضو وابسته به اتحادیه بپیوندد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فريدريش مرتس، صدراعظم آلمان، صراحتا اعلام کرد که اوکراین در وضعیت جنگی کنونی نمی‌تواند به عضویت اتحادیه اروپا درآید؛ با این حال او اشاره کرد که این کشور می‌تواند ابتدا به عنوان «عضو وابسته» به این اتحادیه بپیوندد و در مراحل بعدی به عضویت کامل آن درآید.

مرتس مه‌ گذشته پیشنهاد کرده بود که به اوکراین وضعیت «عضو وابسته» در اتحادیه اروپا اعطا شود تا این کشور بتواند بدون داشتن حق رای، در فعالیت‌های نهادهای این اتحادیه مشارکت داشته باشد.

طبق طرح و ایده مرتس، در صورت دستیابی اوکراین به این وضعیت، نمایندگان کی‌یف خواهند توانست بدون حق رای در فعالیت‌های تمامی نهادهای اصلی این بلوک از جمله کمیسیون اروپا، شورای اروپا، شورای اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شرکت کنند.

صدراعظم آلمان ادعا کرد که این وضعیت هرگز جایگزینی برای روند الحاق کامل اوکراین به اتحادیه اروپا نخواهد بود، بلکه برعکس، به پیشبرد و شتاب‌بخشی به این فرآیند کمک خواهد کرد. او همچنین خاطرنشان کرد که اعطای وضعیت «عضو وابسته» به یک کشور، برخلاف تشریفات پیچیده الحاق کامل به اتحادیه اروپا، نیازی به موافقت پارلمان‌های کشورهای عضو ندارد.

پیش از این و در اواخر آوریل گذشته، مرتس تصریح کرده بود که اوکراین برای دستیابی به توافق صلح و الحاق به اتحادیه اروپا، مجبور خواهد شد تن به امتیازدهی‌های ارضی (واگذاری بخشی از خاک خود به روسیه) بدهد.

این در حالی است که سرویس اطلاعات خارجی روسیه پیش‌تر گزارش داده بود که مقامات اتحادیه اروپا در جریان گفتگوهای غیررسمی خود به صراحت می‌گویند که الحاق اوکراین به اتحادیه اروپا در میان‌مدت کاملا غیرممکن و منتفی است.

منبع: آر تی

برچسب ها: صدراعظم آلمان ، اتحادیه اروپا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
روسیه از حملات قریب‌الوقوع به زیرساخت‌های نظامی اوکراین خبر داد
اتحادیه اروپا بر حمایت «تزلزل‌ناپذیر» از اوکراین تأکید کرد
پنتاگون از ناتو می‌خواهد خرید تسلیحات آمریکایی را افزایش دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایران پیروز واقعی بازآرایی خاورمیانه است
گزارش وال استریت ژورنال از سازوکار احتمالی آمریکا و قطر برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
تخریب ساختمان تجارت جهانی ایران و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق
ملونى خطاب به ترامپ: روى محبوبيت خودت تمركز كن
شهید سلیمانی؛ فرمانده‌ای که ترامپ اعتراف کرد «تاریخ خاورمیانه را تغییر داد»
پاكستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز یکشنبه آغاز می‌شود
منابع عبرى: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کرده است
سوئیس: محيطى «قابل اعتماد» براى مذاکرات ايران و آمريكا فراهم می‌شود
حزب‌الله: با وجود آتش‌بس، «حق کامل پاسخ» به حملات اسرائیل را داریم
حزب‌الله: حملات اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق آمريكا و ایران است
آخرین اخبار
رئیس جمهور اوکراین «کوچولوی بی‌عرضه» خطاب می‌شد
از خیانت تا بی‌اعتمادی؛ رسانه‌های عبری علیه توافق ترامپ موضع گرفتند
ادعای ترامپ: در دوره ۶۰ روزه عوارضی در تنگه هرمز گرفته نمی‌شود
ادعاى زانسكى درباره حملات گسترده روسیه به اوكراين در روزهای آینده
شهادت فیلمبردار الجزيره در حملات رژيم صهيونيستى به غزه
تخریب ساختمان تجارت جهانی ایران و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق
شهباز شریف و عاصم منیر در رأس هیئت پاکستانی به سوئیس می‌روند
ملونى خطاب به ترامپ: روى محبوبيت خودت تمركز كن
نماینده سابق کنگره: اسرائیل «رژیم قاتل» است و آتش‌بس را نقض می‌کند
حزب‌الله: حملات اسرائیل به جنوب لبنان با هدف «خرابکاری» در توافق آمريكا و ایران است
شمار شهدای لبنانی از چهار هزار نفر گذشت
گزارش وال استریت ژورنال از سازوکار احتمالی آمریکا و قطر برای آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
منابع عبرى: اسرائیل حملات به لبنان را متوقف کرده است
پاكستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا روز یکشنبه آغاز می‌شود
معاون ترامپ برای مذاکرات با ایران به سوئیس می‌رود
شمار شهداى امروز در جنوب لبنان به ٢٨ نفر رسيد
حزب‌الله: برای مقابله با اشغالگری تردید نخواهیم کرد
سوئیس: محيطى «قابل اعتماد» براى مذاکرات ايران و آمريكا فراهم می‌شود
ترامپ روابط نزدیک‌تر با ايتاليا را رد كرد
حملات مرگبار اسرائیل به لبنان؛ شهادت دست‌کم ۱۲ تن از بامداد امروز
ایران پیروز واقعی بازآرایی خاورمیانه است
شهید سلیمانی؛ فرمانده‌ای که ترامپ اعتراف کرد «تاریخ خاورمیانه را تغییر داد»
بولیوی پس از ۵۰ روز اعتصاب، حالت فوق‌العاده اعلام کرد
حزب‌الله: با وجود آتش‌بس، «حق کامل پاسخ» به حملات اسرائیل را داریم
پاکستان: مذاکرات فنی ایران و آمریکا طی یک یا دو روز آینده در سوئیس آغاز می‌شود
وزارت دفاع روسیه: ۱۴۴۰ سرباز اوکراینی در ۲۴ ساعت گذشته کشته شدند
اوباما منطق جنگ ترامپ علیه ایران را زیر سوال برد
هشدار مدودف درباره شکنندگی تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ نتانیاهو به دنبال تلافی است
دو انفجار کنار جاده در شمال غرب پاکستان؛ دست‌کم ۷ کشته
برخورد دو قطار در نزدیکی بدفورد انگلیس؛ یک کشته و چندین زخمی