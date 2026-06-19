باشگاه خبرنگاران جوان- عباس پورعاطف فرماندار هویزه گفت: رهاسازی آب از سد کرخه در راستای حمایت از اکوسیستم تالاب هورالعظیم، تامین آب مورد نیاز دامهای سبک و سنگین و کاهش آثار ناشی از کمآبی در مناطق پاییندست حوضه کرخه صورت گرفته است.
فرماندار هویزه با تاکید بر اهمیت تالاب هورالعظیم بهعنوان یکی از مهمترین زیستبومهای کشور، اظهار داشت: تامین حقآبه این تالاب، علاوه بر حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از بروز کانونهای گرد و غبار، نقش مهمی در پایداری زندگی جوامع محلی و دامداران منطقه دارد.
وی افزود: با هماهنگیهای انجامشده و پیگیریهای صورتگرفته در سطوح مختلف استانی و ملی، روند رهاسازی آب از سد کرخه در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از مشکلات ناشی از تنش آبی در شهرستان هویزه و مناطق همجوار مرتفع شود.
پورعاطف ادامه داد: این اقدام در راستای مدیریت منابع آب، حمایت از بخش دامداری و حفاظت از تالاب بینالمللی هورالعظیم انجام شده و روند تامین نیازهای آبی منطقه همچنان ادامه دارد.