فرماندار هویزه از رهاسازی آب از سد کرخه با هدف مدیریت بحران تنش آبی، تامین حق‌آبه تالاب هورالعظیم و حفظ معیشت بهره‌برداران منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- عباس پورعاطف فرماندار هویزه گفت: رهاسازی آب از سد کرخه در راستای حمایت از اکوسیستم تالاب هورالعظیم، تامین آب مورد نیاز دام‌های سبک و سنگین و کاهش آثار ناشی از کم‌آبی در مناطق پایین‌دست حوضه کرخه صورت گرفته است.

فرماندار هویزه با تاکید بر اهمیت تالاب هورالعظیم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های کشور، اظهار داشت: تامین حق‌آبه این تالاب، علاوه بر حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از بروز کانون‌های گرد و غبار، نقش مهمی در پایداری زندگی جوامع محلی و دامداران منطقه دارد.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده و پیگیری‌های صورت‌گرفته در سطوح مختلف استانی و ملی، روند رهاسازی آب از سد کرخه در دستور کار قرار گرفت تا بخشی از مشکلات ناشی از تنش آبی در شهرستان هویزه و مناطق همجوار مرتفع شود.

پورعاطف ادامه داد: این اقدام در راستای مدیریت منابع آب، حمایت از بخش دامداری و حفاظت از تالاب بین‌المللی هورالعظیم انجام شده و روند تامین نیاز‌های آبی منطقه همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: جریان آب ، سد کرخه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۲۰
Iran (Islamic Republic of)
بستان
۲۱:۵۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
متاسفانه اب به وقت رهاسازی نمیشه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
باسلام حقابه تالاب بین المللی شادگان چه میشودبه چه دلیل آب رودخانه هابسته چرادرزمستان رودخانه هاپرامادرتابستان که احتیاج بسبارضروری هست خشکن درحقیقت مدیریت نیست واهالی بشدت ناراضی وخشمگین هستن تلف شدن دام ونابودی کشاورزی آنها
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ح
۱۹:۰۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
این همه از مردم میخواهیم صرفه جویی کنند اونوقت اب پشت سد زاینده رود را باز میکنیم که رودخانه جاری باشد ان هم در استانی که اب ندارد و از هر جایی که اب باشد درخواست انتقال میدهد
۱۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
جابر
۲۱:۲۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
آخه بی عقل پس کشت و کار مردم شرق چی میشه
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
در کویر کشت برنج صحیح نیست به شرطی که کشت بادام روی قله کوههای استان بالادست حذف بشه.
۴
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
هزاران ساله که زاینده رود سهم مردم اصفهان بوده ولی حالا همه ازش سهم میبرن به جز مردم اصفهان
۱۱
۴۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۰۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
در حاشیه ارومیه فقط شش ساعت آب داریم
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۸ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
با مصرف بی رویه آب،کشور دچار مرگ تدریجی میشود،مانند زهر شیرین که اول شیرین است و بعد کشنده،باید منابع آب ملی باشد و مقدار مجاز برداشت هر منطقه مشخص شود به نحوی که سفره های آب پایینتر نرود و به تدریج به مقدار قبل برگردد،و به هرکس گرانتر خرید بفروشند(برای هر کاری مثل شرب،صنعت،کشاورزی،انتقال)و سپس درامدش را بین همه مردم کشور تقسیم کنند،هرکس اگر خواست میتواند با آن پول به اندازه سهمش آب بخرد.در مورد انرژی هم همینطور تا فقر هم برطرف شود.
۱۰
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هیچگاه نخواهید فهمید که آبادی تنها در مدیریت آبهای شیرین کشور است
۲
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اخر هیچ کس نخواهد فهمید مدیریت منابع را در این کشور
بیابانی را
۳
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
آب امروز قطع شده
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۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
برای کشت برنج مخصوصا برنج لنجان لازمه آب زاینده رود باز باشه
اگه بسته بشه برنجکاری های کنار رودخانه خشک میشن
۲۲
۳۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تو کویر کدام آدم عاقلی برنج میکاره ؟ برنج فقط برای شمال کشور خوبه که در سال فقط دوماه تابستان که موقع برداشت محصول هست بارون نمیاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
الان دو روزه آب رود خونه کم شده دلشون برای مردم نسوخته اخبار دروغ تحویل میدن
کرخه زاینده رود سد دز آب کجا می‌ره من کشاورز نیستم ولی دیدم کسی رو که فقط نان از کشاورزی در میاره
Iran (Islamic Republic of)
حاج ممد
۱۷:۴۷ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
مغز کل، حاشیه رودخونه، اون هم لنجان، وقتی ندیدی، میشه بیابون؟؟؟؟؟ رودخانه ای که سرانجام می‌ره به تالاب و در مسیرش قطعا باید کشاورزی انجام داد، جایی که زمانی سرسبز تر از شمال بود رو میگی بیابون؟
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