شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی، از ملت ایران برای حضور در میدان ها و اجتماعات سراسری شبانه در حمایت از مقاومت و دفاع از عزت ملی دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای ضمن محکومیت شدید جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و مسئول دانستن حامیان و پشتیبانان آن در تداوم ناامنی‌های منطقه، از ملت بزرگ، بصیر و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌نماید در تداوم اجتماعات سراسری و تاریخی خویش، با حضور پرشور در میادین و اجتماعات شبانه سراسر کشور، بار دیگر پاسداشت دستاورد‌های مقاومت و دفاع از عزت و اقتدار ایران اسلامی را به گوش جهانیان برسانند.

 متن اطلاعیه به شرح زیر است:

ان تنصروالله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی؛ رژیم فاسد، جعلی و فاشیستی صهیونی با عدم انجام تعهدات تفاهم نامه از سوی آمریکا و با استمرار جنایت‌ها و تجاوزات خود علیه ملت مظلوم لبنان و حزب الله قهرمان، ماهیت عهدشکن، ضدانسانی و توسعه‌طلبانه خویش را آشکار ساخته است و لبنان غیور را شبانه روز مورد آماج حملات وحشیانه قرار میدهد.

در روز‌هایی که ملت مقاوم لبنان و رزمندگان سرافراز حزب‌الله، در خط مقدم مقابله با تجاوزگری و اشغال‌طلبی ایستاده‌اند و خانواده‌های مبارزان حزب الله و شیعیان لبنان و مردم نبطیه و صور و بیروت همچنان آماج وحشیانه‌ترین جنایت‌ها، محاصره، بمباران و کشتار سازمان‌یافته قرار دارند، حقیقت افول هیمنه پوشالی رژیم جعلی صهیونیستی و شکست راهبردی این رژیم در تحقق اهداف شوم خود، بیش از پیش در برابر افکار عمومی جهان نمایان شده است و استیصال رژیم آمریکا در مهار این سگ وحشی مزید بر استیصال راهبردی رژیم صهیونی شده است.

امروز، رژیم اشغالگر قدس و رژیم اپستینی آمریکای فاسد در حالی از تفاهم سخن می‌گویند که همزمان با نقض شروط تفاهم از سوی آمریکا و با حمایت و مدیریت مستقیم آمریکا، به نقض مکرر وعده ها، تداوم حملات وحشیانه و بی‌ثبات‌سازی منطقه ادامه می‌دهند، رفتاری که نشان می‌دهد موجودیت این رژیم‌ها بر پایه تجاوز، اشغال، جنگ‌افروزی و سرکوب استوار شده است.

در چنین شرایطی، پایداری ملت ایران، ایستادگی مقتدرانه حزب‌الله لبنان و انسجام روزافزون جبهه مقاومت و تحقق وحدت ساحات از ایران تا عراق و یمن و لبنان، به نماد عزت امت اسلامی و سدی استوار در برابر پروژه توسعه‌طلبانه «اسرائیل بزرگ» تبدیل شده و بار دیگر ثابت کرده است که تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی صهیونیسم، مقاومت، وحدت و ایستادگی ملت‌های آزاده است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن اعلام همبستگی قاطع ملت ایران با ملت مقاوم لبنان، از عموم مردم مؤمن، انقلابی و قدرشناس ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا امشب در یک خروش عاشورایی و حسینی، با حضور گسترده، باشکوه و دشمن‌شکن در میادین سراسر کشور و با در دست داشتن پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران، لبنان و حزب‌الله، حمایت تاریخی خود از آرمان محو صهیونیزم و حمایت از جبهه مقاومت را به نمایش گذاشته و انزجار عمیق خود را از جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن فریاد زده و تحقق شروط تفاهم اخیر را مطالبه نمایند.

برچسب ها: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ، لبنان
خبرهای مرتبط
عراقچی: فرقه نسل‌کش تل‌آویو تهدیدی برای تمام بشریت است
عراقچی خطاب به همتای پاکستانی: تبعات نقض تعهدات مندرج در تفاهم‌نامه متوجه آمریکا خواهد بود
تاکید بقائی بر مسئولیت آمریکا در پیامدهای آتش‌افروزی رژیم اسرائیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۲۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
در واقع حمایت از لبنان یعنی حمایت از ایران و منافع ایران برای نسل های آینده در مقابل اسرائیل کودک کش بی شرف
۲۵
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
برای احقاق شرط اول مذاکره ، یعنی لبنان ، ایران باید تنگه را بببندد و در صورت ادامه نقض اتش بس ، مجاهدان یمن را به شلیک موشک ترغیب نمایند
۲۵
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۲۳:۲۴ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
باید باموشک زدتوسراسقاطیل جعلی شعارو های وهوی ومحکوم کردن فایده نداره
۱۷
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۲۳:۱۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
لبنان وایران یکیست ودشمن ملت هایکیست مرگ برصهیونیسم درودبرحزبالله لبنان
۴۴
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۹ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
اندوه لبنان کشت ما را
۲۶
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
خروش سراسری کشور بر حمایت از مردم لبنان خیلی خوبه اما برای دفاع از لبنان فقط موشک های خوشکل مون برای دفاع از لبنان خیلی بهتر هست تقدیم قاصبان اسرائیلی شود
۳۳
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
تمام مردم ایران فریاد حمایت از لبنان سر دهند پزشکیان می‌گوید نه، خیلی پشیمان شدم رای به پزشکیان دادم
۴۱
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مردم از لبنان حمایت میکنن ولی مسئولین نه نه نه
۳۶
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
هم باید انزجار خود را اعلام کنیم و هم باید حمله کنیم. این وحشی ها تا ملت مسلمان را نکشند دست بردار نیستند. فعلاً تفاهم بی تفاهم. هرگز به سوئیس نروید. آمریکا باید تنبیه شود
۳۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۳ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
لبنان جان ایران است
یالثارات خامنه ای
۴۷
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵
مردم که پای خاک و رهبرشون هستند حالا ببینیم مسولین چه می کنند
تنگه هرمز مجددا بسته شد
هیئت مذاکره‌کننده عازم سوئیس شد/ بقائی: این سفر در راستای مطالبه‌گری برای اجرای تفاهم است
نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند
نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
دستگیری ۳ لیدر و ۱۴ مزدور شبکه خرابکاری خیابانی در استان ایلام
واکنش بقائی به رفتار نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد
ثبت‌نام داوطلبان مراسم پیاده‌روی اربعین از ۹ تیرماه آغاز می‌شود
دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس جمهور اسلامی ایران
ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد
دیدار و گفت‌وگوی وزیر کشور پاکستان با وزیر کشور ایران
آخرین اخبار
ضرورت هماهنگی ملی برای برگزاری باشکوه‌تر آئین تشییع رهبر شهید انقلاب
قدردانی از نقش اسلام‌آباد در روند دیپلماتیک منجر به توافق پایان جنگ
دیدار وزیر کشور پاکستان با رئیس جمهور اسلامی ایران
نشست سران قوا به میزبانی رئیس‌جمهور برگزار شد
دیدار و گفت‌وگوی وزیر کشور پاکستان با وزیر کشور ایران
ایران بیش از هر زمان به عقلانیت و انسجام نیاز دارد
هیئت مذاکره‌کننده عازم سوئیس شد/ بقائی: این سفر در راستای مطالبه‌گری برای اجرای تفاهم است
ثبت‌نام داوطلبان مراسم پیاده‌روی اربعین از ۹ تیرماه آغاز می‌شود
نیروی دریایی سپاه: شناور‌ها به تنگه هرمز نزدیک نشوند
تنگه هرمز مجددا بسته شد
واکنش بقائی به رفتار نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد
دستگیری ۳ لیدر و ۱۴ مزدور شبکه خرابکاری خیابانی در استان ایلام
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء: شهید پاکپور معمار تحولات عملیاتی بود
غریب‌آبادی: چرا شمار آوارگان با وجود دهه‌ها وعده هر سال بیشتر می‌شود؟
هرگونه بدعهدی، کوبنده‌تر از گذشته پاسخ داده می‌شود
بحث بازگرداندن اتباع غیرمجاز طبق برنامه در حال انجام است
پزشکیان: هیچ مشکل معیشتی و اجتماعی نباید از نگاه مسئولان پنهان بماند
رئیس جمهور ازبکستان امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ را تبریک گفت
محسن رضایی: تیم مذاکره‌کننده پیام رهبر انقلاب را چارچوب مذاکره قرار دهند
هرگونه بدعهدی آمریکا با پاسخ قاطع ایران روبرو می‌شود
بیانیه قدردانی و تبعیت وزارت دفاع از پیام مقام معظم رهبری
وقتی صابون موشکی ایران به تن تأسیسات فرماندهی آمریکا خورد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳۰ خرداد