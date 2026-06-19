مراسم اولین سالگرد شهادت محمد حسین عابدی آذر با حضور پرشور مردم و مسئولان در روستای ابرس از توابع بخش مرکزی سراب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - سرهنگ پاسدار مالک ناجی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سراب در مراسم اولین سالگرد شهادت محمدحسین عابدی آذر گفت: این سرباز وطن در جنگ ۱۲ روزه در وضعیت مرخصی بود اما غیرت دینی و ملی این شهید اقتدار باعث شد در شرایط حملات وحشیانه دشمن صهیونی _ آمریکایی به محل خدمت خود بازگردد و در کنار دیگر همرزمان خود به شهادت برسد.

سرهنگ پاسدار ناجی افزود: در جنگ تحمیلی سوم نیز همرزمان این شهید اقتدار در نیروی مقاومت بسیج و سپاه شجاعانه و با اخلاص در میدان بودند و راه او را با تبعیت از مقام معظم رهبری و دفاع از ملت و مرزو بوم کشور ادامه دادند.

شهید محمد حسین عابدی آذر در ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ در روستای آبرس به دنیا آمد و در ۳۱ خردادماه ۱۴۰۴ بر اثر حملات وحشیانه دشمن صهیونی _ آمریکایی در محل خدمت خود در یکی از مقرر‌های نظامی آذربایجان شرقی به درجه رفیع شهادت نایل آمد.