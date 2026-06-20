تقریبا همزمان با تعویق مذاکرات آمریکا و ایران، مصر میزبان نشست چهارجانبه با حضور وزرای خارجه عربستان، ترکیه و پاکستان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خارجه مصر اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور روز یکشنبه در شهر ساحلی «العلمین» میزبان همتایان خود از پاکستان، عربستان و ترکیه خواهد بود.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی نشستی چهارجانبه با حضور فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان برگزار خواهد کرد. پس از آن نیز نشستی گستردهتر و یک کنفرانس خبری مشترک برگزار میشود.
موضوع دقیق گفتوگوها اعلام نشده، اما گفته میشود این چهار کشور در تلاشهای اخیر برای پایان دادن به جنگ در آسیای غربی نقش داشتهاند.
این نشست در حالی برگزار میشود که مذاکرات میان آمریکا و ایران که قرار بود روز جمعه در سوئیس ادامه یابد، به تعویق افتاده است.
منبع: العربیه