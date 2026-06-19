در چهار حادثه ترافیکی جداگانه در محور‌های استان فارس و شهر شیراز، مجموعاً ۲۰ نفر مصدوم شدند که با تلاش کارشناسان اورژانس ۱۱۵ خدمات امدادی و درمانی لازم را دریافت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین حادثه ساعت ۱۲:۱۶ امروز بیست و نهم خرداد در محور کازرون به قائمیه، بعد از پل دره نرگسی رخ داد که بر اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با تریلی، پنج نفر مصدوم شدند.

پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، کارشناسان اورژانس با دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام و تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان ولیعصر (عج) کازرون منتقل شدند.

مصدومیت پنج نفر در برخورد پراید و رانا

در حادثه‌ای دیگر که ساعت ۱۷:۱۱ در محور خرامه به سروستان و در پی برخورد یک دستگاه پراید با خودروی رانا به وقوع پیوست، پنج نفر مصدوم شدند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی پیش بیمارستانی مورد نیاز به مصدومان ارائه و برای ادامه روند درمان به بیمارستان جوادالائمه (ع) خرامه انتقال دادند.

برخورد زنجیره‌ای سه پراید در بلوار چمران شیراز

همچنین ساعت ۱۷:۱۴ برخورد سه دستگاه خودروی پراید در بلوار چمران شیراز، روبروی دانشگاه مالک اشتر، موجب مصدومیت پنج نفر شد. تیم‌های عملیاتی اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل کردند.

پنج مصدوم در تصادف محور فیروزآباد - قیر و کارزین

ساعت ۱۸:۰۷ نیز در محور فیروزآباد به قیر و کارزین، بعد از گردنه جایدشت، برخورد یک دستگاه پراید با پژو پنج مصدوم برجای گذاشت. در این حادثه سه مصدوم با دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی، برای تکمیل درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد انتقال یافتند و دو نفر دیگر پس از دریافت خدمات درمانی در محل حادثه، نیازی به انتقال به مرکز درمانی نداشتند.

منبع: اورژانس فارس

برچسب ها: اورژانس فارس ، حادثه ترافیکی ، محورهای فارس ، شیراز ، مصدوم
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