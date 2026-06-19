مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت (ورودی تست انتخابی تیم ملی) در پیست آکادمی ملی اسکیت سرعت آزادی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دستجات آزاد اسکیت سرعت (ورودی به تست انتخابی تیم ملی) در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار شد.
این رقابتها با حضور اسکیتبازان بخش پسران در ۲ رده سنی جوانان و بزرگسالان روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار شد و شرکتکنندگان در مادههای ۱۰۰ متر، وانلپ (۴۰۰ متر) و ۱۰ هزار متر امتیازی-امتیازی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
در پایان مسابقات، نفرات برتر هر ماده و رده سنی به شرح زیر معرفی شدند:
*بخش آقایان:
*رده سنی بزرگسالان:
*۱۰۰ متر:
*مقام اول: میلاد صالحی (تهران)
*مقام دوم: محسن کاظمی (قزوین)
*مقام سوم: عرفان پورطالبی (کرمان)
*رده سنی جوانان:
*۱۰۰ متر:
*مقام اول: امیر مهدی یاحقی (مازندران)
*مقام دوم: امیرمهدی صمدی دینانی (اصفهان)
*مقام سوم: ائلشن نکومند (آذربایجان غربی)
*رده سنی بزرگسالان:
*وانلپ (۴۰۰ متر):
*مقام اول: عطا قادری بنائم (آذربایجان غربی)
*مقام دوم: کیارش شاه محمدی (مرکزی)
*مقام سوم: امیر رضا شهبازی (فارس)
*رده سنی جوانان:
*وانلپ (۴۰۰ متر):
*مقام اول: امیر مهدی یاحقی (مازندران)
*مقام دوم: امیرمهدی صمدی دینانی (اصفهان)
*مقام سوم: امیرعلی شیخ علیا لواسانی (تهران)
*رده سنی بزرگسالان:
*۱۰ هزار متر امتیازی-امتیازی:
*مقام اول: امیربهزادی بروجنی (چهار محال و بختیاری)
*مقام دوم: مهدی فروتن (اصفهان)
*مقام سوم: علی راوری (تهران)
*رده سنی جوانان:
*۱۰ هزار متر امتیازی-امتیازی:
*مقام اول: یاشار احمدی (تهران)
*مقام دوم: معین براتی هویه (اصفهان)
*مقام سوم: فرهان عباسی (اصفهان)
*بخش بانوان:
*رده سنی بزرگسالان:
*۱۰۰ متر:
*مقام اول: نازنین ادبی (خراسان شمالی)
*مقام دوم: نگین شیخی(خوزستان)
*مقام سوم: آلاله حشمتی(تهران)
*رده سنی جوانان:
*۱۰۰ متر:
*مقام اول: ترنم براتی (اصفهان)
*مقام دوم: پروشا وحدانی(خراسان شمالی)
*مقام سوم: سارینا حسینی اشمان (تهران)
*رده سنی بزرگسالان:
*وانلپ (۴۰۰ متر):
*مقام اول: سوفیا سلطان دلال (اصفهان)
مقام دوم: آلاله حشمتی(تهران)
*مقام سوم: فاطمه اسعدی(خراسان رضوی)
*رده سنی جوانان:
*وانلپ (۴۰۰ متر):
*مقام اول: ترنم براتی(اصفهان)
*مقام دوم: سارینا حسینی اشمان(تهران)
*مقام سوم: آتوسا رضایی (آذربایجان شرقی)
رده سنی بزرگسالان:
*۱۰ هزار متر امتیازی–امتیازی:
*مقام اول: سما شیخ بگلو (آذربایجان غربی)
*مقام دوم: زهرا مظفری(البرز)
*مقام سوم: فاطمه ادیبی فر(تهران)
رده سنی جوانان:
*۱۰ هزار متر امتیازی–امتیازی:
*مقام اول: زهرا برجیان بروجنی (چهار محال و بختیاری)
*مقام دوم: اسما شریف یلمه(چهار محال و بختیاری)
*مقام سوم: شایسته صفائی (مرکزی)