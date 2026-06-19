باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی امیری اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی از طریق سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ مبنی بر رهاسازی فاضلاب در یکی از نقاط ورودی شهر زابل، کارشناسان و مأموران اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بلافاصله از محل بازدید و موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: نتایج بررسی‌های میدانی و کارشناسی نشان داد تخلیه فاضلاب در این محدوده به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوزهای قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اداره حفاظت محیط زیست انجام شده است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زابل با اشاره به پیامدهای این اقدام بیان کرد: رهاسازی فاضلاب در محیط می‌تواند موجب آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی، تخریب زیست‌بوم‌های طبیعی و انتشار بوی نامطبوع شود و آثار منفی متعددی بر محیط زیست منطقه بر جای بگذارد.

وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر آسیب‌های زیست‌محیطی، سلامت عمومی شهروندان را نیز تهدید می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های عفونی و مشکلات بهداشتی در منطقه باشد.

امیری گفت: در راستای صیانت از حقوق شهروندان، حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از تداوم آلودگی‌های زیست‌محیطی، اخطاریه رسمی به فرد متخلف ابلاغ شده و اقدامات قانونی لازم برای رفع مشکل و جلوگیری از تکرار آن در حال پیگیری است.

وی تأکید کرد: در صورت بی‌توجهی به اخطارهای صادر شده یا تکرار تخلف، برخورد قانونی مطابق ضوابط و مقررات زیست‌محیطی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زابل با قدردانی از مشارکت شهروندان در حفاظت از محیط زیست افزود: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی و برخورد با تخلفات زیست‌محیطی دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشابه را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به این اداره اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست و رعایت اصول بهداشتی و زیست‌محیطی مسئولیتی همگانی است و همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در حفظ سلامت جامعه و منابع طبیعی برای نسل‌های آینده داشته باشد

منبع محیط زیست استان