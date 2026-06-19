باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - دکتر حبیب حی‌بر، رئیس انجمن قلب خوزستان، امروز در گفتگو با خبرنگار ما از برگزاری نشست تخصصی پزشکان قلب خبر داد و گفت: به دنبال تدوین مسیر درمان بیماران قلبی با بهره‌گیری از تازه‌ترین دستاوردهای پزشکی هستیم.

او افزود: ترسیم نقشه راه درمان بیماران قلبی مقارن با آخرین دستاوردهای روز پزشکی در این حوزه، در نشست تخصصی انجمن قلب خوزستان مورد بررسی قرار گرفت و هم‌افزایی علمی میان جراحان قلب و متخصصان قلب و عروق برای درمان بیمارانی که نوع بیماری آنها نادر و روند درمانشان با چالش‌های روبرو است، در دستور کار قرار گرفت.

دکتر حی‌بر اضافه کرد: بیمارانی مطرح شدند که به درمان دارویی پاسخ ندادند و حتماً نیاز به اقدامات مداخله، آن هم نه از نوع اقدامات مداخله اولیه، بلکه از نوع اقدامات مداخله پیشرفته دارند. تصمیم گرفتیم که چه درمانی بهترین روش برای بیمار هست، که قطعاً هم از نظر سوروایوال، [یعنی میزان طول عمر بیمار]، و هم از نظر جلوگیری از دوباره‌کاری‌های آینده، مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس انجمن قلب خوزستان با اشاره به اهداف کلیدی، ادامه داد: تکمیل کامل روند درمان بیماران قلبی در خوزستان بدون مراجعه به دیگر استان‌های کشور، یکی از هدف‌های مهم ما است و سعی کردیم که در واقع از آخرین اطلاعات روز دنیا استفاده شود تا از مهاجرت یا مسافرت هم‌استانی‌هایمان به استان‌های مجاور یا تهران، به خاطر کمبود امکانات یا کمبود سطح فنی در استان، جلوگیری به عمل آید و استان بی‌نیاز شود.

او در ادامه با برشمردن پیشرفت‌های علمی در حوزه درمان بیماران از طریق «آنژیوپلاستی» به عنوان یکی از نقاط برجسته درمان بیماران قلبی در خوزستان، یادآور شد: در قسمت آنژیوپلاستی، این مسائل کمک بسیار زیادی به پیشگیری از عمل‌های غیرضروری، نتیجه‌بخش بودن برای بیماران و برگشتن زودتر به زندگی عادی کرده است، مشروط بر اینکه بیماران همکاری کنند و داروهای خود را با هم‌فکری «کاردیولوژیست‌های» مربوطه مصرف نمایند که نتیجه بسیار جالبی به همراه داشته است.

دکتر حی‌بر در پایان، اصلاح سبک زندگی و کاهش عوامل خطرساز را از مهم‌ترین توصیه‌های متخصصان این حوزه به مردم عنوان کرد و گفت که این اقدام می‌تواند تا حد زیادی از بروز بیماری‌های قلبی جلوگیری کند.