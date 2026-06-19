باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بارانزهی در راستای صیانت از سلامت عمومی جامعه و تضمین امنیت غذایی، بازرسان بهداشتی این اداره در بازرسیهای مستمر از مراکز عرضه، نگهداری و توزیع فرآوردههای خام دامی، این محموله بزرگ گوشت سفید را که به دلیل عدم رعایت شرایط نگهداری و انقضای تاریخ مصرف، قابلیت مصرف انسانی نداشت، شناسایی و ضبط کردند.
رئیس اداره دامپزشکی سراوان با اشاره به طی مراحل قانونی در این عملیات، تصریح کرد: «پس از بررسیهای دقیق کارشناسی و تایید عدم سلامت محموله توسط ناظران بهداشتی دامپزشکی، با اخذ دستور و همکاری مقام محترم قضایی، تمامی ۴۵۳۰ کیلوگرم فرآورده مذکور با رعایت موازین زیستمحیطی به صورت بهداشتی معدوم و از چرخه مصرف خارج شد.»
وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم و امنیت غذایی جامعه خط قرمز سازمان دامپزشکی است، افزود: «بازرسیهای شبانهروزی کارشناسان دامپزشکی با هدف پیشگیری از تخلفات بهداشتی با جدیت تمام ادامه دارد و در این مسیر هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.»
اداره دامپزشکی سراوان ضمن هشدار به متصدیان واحدهای صنفی در خصوص رعایت ضوابط بهداشتی و ضوابط نگهداری فرآوردهها، از عموم شهروندان خواست تا هنگام خرید فرآوردههای خام دامی، حتماً به تاریخ تولید و انقضای محصول توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ به اداره دامپزشکی گزارش دهند.
منبع دامپزشکی استان