روسیه با ابراز امیدواری نسبت به اجرای توافقات میان ایران و آمریکا، اعلام کرد مسکو انتظار دارد دو طرف با حسن نیت به تعهدات خود پایبند بمانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که مسکو امیدوار است آمریکا و ایران با حسن نیت به توافقهای حاصل شده پایبند باشند.
در بیانیه این وزارتخانه که در وبسایت رسمی آن منتشر شده، آمده است: مسکو امیدوار است توافقاتی که با حسن نیت حاصل شده است، محقق شود.
در همین راستا ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت که پیشنهادهای روسیه برای حل بحران ایران هنوز «روی میز» است و ممکن است هنوز به آن نیاز باشد.
زاخارووا در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «تعهد راسخ ما برای حل بحران ایران، که با پیشنهادهای عملی مشخص پشتیبانی میشود، همچنان «روی میز» است. به نظر ما، این پیشنهادها ممکن است هنوز مورد نیاز باشند.»
این سخنگو افزود: «شاید الان زمان مناسبی برای پرداختن به جزئیات نباشد، زیرا روند مذاکرات هنوز کامل نشده است.»
شایان ذکر است که ایران و آمریکا شب ۱۸ ژوئن به صورت الکترونیکی تفاهمنامهای را امضا کردند که پایان بنبست نظامی آغاز شده در ۲۸ فوریه را تعیین میکند. این تفاهمنامه همچنین ضربالاجلهایی را برای آمریکا جهت لغو محاصره دریایی و برای ایران جهت بازگشایی تنگه هرمز تعیین میکند.
منبع: اسپوتنیک