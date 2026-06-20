باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دقایقی پیش در مصاحبه تلفنی با شبکه خبری انبیسی گفت که با سران رژیم صهیونیستی صحبت کرده و از آنها خواسته که با آتشبس در لبنان موافقت کنند.
به نقل از خبرنگار انبیسی، ترامپ گفته است: «من همیشه با بیبی خوب بودهام. شما فقط باید گاهی اوقات آرام باشید و از عقل خود استفاده کنید.»
این خبرنگار در ادامه گفت که ترامپ دقیقا مشخصا نکرده آیا با خود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی صحبت کرده یا طرف مقابل او شخص دیگری از کابینه بوده است.
ترامپ شب گذشته گفته بود که انتظار دارد آتشبس در تمامی جبههها از جمله لبنان رعایت شود. با این حال، لبنان امروز شاهد تشدید حملات به ویژه در جنوب و شرق خاک خود بود.
ارتش صهیونیستی میگوید طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۵۰ مکان را در سراسر لبنان هدف قرار داده است. همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی عصر امروز مدعی شد «تا زمانی که لازم باشد» اشغالگران اسرائیلی خاک لبنان را ترک نخواهند کرد.
منبع: تایمز اسرائیل