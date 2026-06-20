باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق، ضربه سنگینی به بخش کشاورزی ایران وارد کرد به طوریکه بنابر گفته کارشناسان قطعی برق بخش های کشاورزی اثر ۳۰ تا ۷۰ درصدی بر کاهش تولید محصولات اساسی دارد.

براساس برنامه هفتم پیشرفت سالانه ۷۷ میلیارد مترمکعب آب به حوزه کشاورزی برای تولید محصولات و تامین امنیت غذایی باید اختصاص یابد که سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیارد مترمکعب آب به این بخش تحویل داده شد و امسال قرار است ۶۲ تا ۶۳ میلیارد متر مکعب تخصیص داده شود، اما آنچه حائز اهمیت است مسئولان وزارت نیرو به وعده خود مبنی بر کاهش ساعات قطعی برق بخش کشاورزی در راستای تضمین امنیت غذایی عمل کنند.

اخیرا مجید آنجفی معاون امور زراعت وزارت جهاد گفت: در برنامه هفتم پیشرفت باید سالانه ۷۷ میلیارد مترمکعب آب به این حوزه برای تولید محصولات و تامین امنیت غذایی اختصاص یابد که سال گذشته کمتر از این رقم تخصیص یافت.

آنجفی گفت: با توجه به میزان آب تخصیصی از سوی وزارت نیرو، اسیاستگذاری‌های بخش کشاورزی و اهداف برنامه هفتم پیشرفت در خصوص الگوی کشت هر سال بازبینی و اجرا می‌شود.

خسارات کاهش ۱۰ درصدی تولید محصولات اساسی در پی قطعی برق چاه های کشاورزی

امیر هدایتی مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفد براساس مصوبه اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به مدت ۵ ساعت در روز قطعی برق بخش کشاورزی و صنعت و شهری وجود دارد که متاسفانه بدلیل ناترازی موجود در کشور، قطعی برق برای هر بخش پیش بینی شده است.

وی افزود: با توجه به آنکه ۲۲۰ هزار حلقه چاه برقی وجود دارد که با خاموشی منطقه ای، کل بخش های خدمات و صنایع کشاورزی با قطعی روبرو می شوند که دامن چاه های کشاورزی می گیرند که طی جلسات با وزارت نیرو مقرر شده در خصوص خاموشی ها، اطلاع رسانی لازم به بهره برداران صورت بگیرد و از طرفی قطعی برق چاه ها در اوج میزان تبخیر دیده شود و مازاد حدامکان خاموشی رخ ندهد.

هدایتی با بیان اینکه پیگیری ارائه تسهیلات و احداث مزارع خورشیدی در حال پیگیری است، افزود: با توسعه این موضوع از طریق قوانین و مقررات موجود امیدواریم بتوانیم کار را تا حدی پیش ببریم تا براین اساس اثر کاهش بخش بر بخش کشاورزی را کاهش داد.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تاثیر قطعی برق بر تولید محصولات اساسی تصریح کرد: برآوردها حاکی از آن است که خسارت وارده به بهره برداران بخش کشاورزی بر روی تجهیزات و کیفیت و کمیت محصول تولیدی است، اما به لحاظ هزینه ای معادل ۱۰ درصد تولید محصولات کشاورزی خسارت وارد می شود.

قطعی برق چاه های کشاورزی تولید محصولات اساسی را تحت شعاع قرار نی دهد

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: قطع برق چاه های بخش کشاورزی منجر به نارضایتی کشاورزان شده است که انتظار می رود دولت بتواند در این شرایط دغدغه های مسئولان در حوزه وزارت نیرو و وزارت جهاد اعمال کند.

وی با اشاره به مدت قطعی برق بخش کشاورزی بیان کرد: با احتساب قطعی شبکه روزانه ۷ تا ۸ ساعت برق بخش کشاورزی قطع می شود.

عالمی ادامه داد: با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و پیگیری های مکرر در ارتباط با موضوع خاموشی برق چاه ها و نارضایتی کشاورزان انتظار می رود که این اهمیت برای وزارت نیرو به عنوان متولی امر وجود داشته باشد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: قطع برق چاه های کشاورزی در وهله نخست وزارت نیرو بدلیل ارزان بودن تعرفه بخش کشاورزی در اولویت خاموشی قرار بگیرد و از طرفی در بحث خاموشی چاه های کشاورزی باید این موضوع را لحاظ کنیم که تامین امنیت غذایی و سفره مردم اولویت تامین انرژی باید باشد و تامین سفره مردم بر انرژی ارجح است و نکته سوم اینجاست که براساس ماده ۲۵ قانون فضای کسب و کار خاموشی برق چاه های کشاورزی باید در اولویت آخر باشد و همواره خسارت خاموشی باید لحاظ شود چراکه این امر کاهش تولید را ۱۰ تا ۷۰ درصد تحت شعاع قرار می دهد.

بنابر گفته فعالان بخش کشاورزی، امسال قطعی برق چاه های بخش کشاورزی نسبت به سال قبل کمی زودتر آغاز شد که این امر با واکنش شدید فعالان بخش کشاورزی روبرو شد که انتظار می‌رود بنابر وعده های مسئولان، محدودیت های قطعی برق در فصل تابستان و مواقعی که نیاز گیاه به آب بیشتر است، کاهش یابد تا تولید دچار چالش نشود.