تیم ملی فوتبال آمریکا با نتیجه ۲ - ۰ از سد استرالیا پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه D تیم ملی فوتبال آمریکا در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل به مصاف استرالیا رفت.

آمریکا بازی را بهتر شروع کرد و در دقایق ابتدایی فشار زیادی به خط دفاعی استرالیا وارد شد و در دقیقه ۱۱ کامرون برجس مدافع استرالیا به اشتباه دروازه خودی را باز کرد.

در دقیقه ۴۴ الکس فریمن گل دوم آمریکا را به ثمر رساند تا اختلاف به ۲ گل برسد.

در نیمه دوم شاگردان پوچتینو بیشتر به دنبال مدیریت بازی بودند و در سوی مقابل استرالیا برای جبران گل های خورده تلاش می کرد.

درنهایت بازی با برتری ۲ - ۰ آمریکا به پایان رسید.

شاگردان پوچتینو با این پیروزی ۶ امتیازی شدند و صعودشان به مرحله حذفی قطعی شد.