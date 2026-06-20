باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، دو دیدار از گروه C این رقابت‌ها بامداد شنبه برگزار می شود. تیم های ملی اسکاتلند و مراکش به مصاف هم می روند و تیم ملی برزیل هم برابر تیم ملی هائیتی صف آرایی می کند.

تیم ملی مراکش و تیم ملی اسکاتلند در دور دوم گروه C بامداد شنبه به وقت ایران در بوستون به مصاف هم می‌روند.

تیم ملی اسکاتلند اولین پیروزی خود در جام جهانی طی ۳۶ سال را مقابل هائیتی به دست آورد و با ۳ امتیاز در صدر جدول گروهC قرار گرفته و امیدوار است که این روش در این بازی هم جواب بدهد و آنها موفق به کسب دومین پیروزی شوند. گروهی که در آن برزیل مقابل مراکشی‌ها تردیدهایی بر جای گذاشت، در حالی که اسکاتلند با سه امتیاز در صدر قرار دارد و می‌تواند برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله پلی‌آف صعود کند.

شاگردان استیو کلارک به دنبال دومین برد خود در جام جهانی هستند تا صدرنشینی خود را در گروه C تثبیت کنند و گام بلندی برای صعود بردارند.

در آن طرف، تیم ملی ‌مراکش دست به کار بزرگی در هفته اول جام جهانی زد و توانست برابر تیم ملی برزیل به تساوی یک بر یک دست یافت و با یک امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی گروه Cقرار بگیرد.

تیم ملی مراکش تلاش خواهد کرد مسیر خود را به سوی مرحله حذفی هموار کند، تیمی که با ستاره‌های بزرگی مانند بونو، براهیم دیاز، کاپیتان اشرف حکیمی و اسماعیل سایبار، گلزن اخیر برابر برزیل که در شهر کاتالانی تراسا متولد شده است، هدایت می‌شود و مصمم است که درخشش جام جهانی قبلی را بار دیگر تکرار کند.

تیم‌های ملی فوتبال برزیل و هائیتی در گروه C بامداد شنبه از ساعت ۰۴:۰۰ در ورزشگاه لینکلن فایننشیال فیلادلفیا به مصاف هم می‌روند.

تیم ملی برزیل در بازی اول خود، با نتیجه ۱-۱ برابر مراکش متوقف شد و با یک امتیاز، در رده سوم گروه C قرار دارد.

کسی تصور نمی کرد که در شروع مسابقات، جام جهانی ، برزیلِ پرستاره، در اولین گام خود، در مقابل مراکش متوقف شود. سلسائو، که با ۵ قهرمانی جام جهانی، پرافتخارترین تیم تاریخ است، حالا در یک بازی مرگ‌ و زندگی به مصاف هائیتی می‌رود. حریفی که شاید در نگاه اول آسان به نظر برسد، اما آماری که در بازی اول به جا گذاشته، هر مدعی قهرمانی را به فکر فرو می‌برد. برزیل در بازی اول، نمایش چندان قانع‌کننده‌ای نداشت. آنها با تک‌گل وینیسیوس جونیور، موفق به کسب یک امتیاز شدند. اما این تساوی، برای تیمی که به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی شناخته می‌شود، نتیجه ناامیدکننده ای است.

غیبت نیمار جونیور به دلیل مصدومیت، این تیم را از یکی از مهم‌ترین مهره‌های خلاق خود محروم کرده است.

در آن طرف، تیم ملی هائیتی نیز در بازی اول خود، با نتیجه ۱-۰ به اسکاتلند باخت، اما نمایشی فراتر از انتظار داشت. آنها با ۱۵ شوت به سمت دروازه، رکورددار گروه شدند. برزیل برای بازگشت به مسیر قهرمانی، چاره‌ای جز غلبه بر هائیتی ندارد. با این حال، هائیتی با دفاع سازمان‌یافته و دوندگی بی‌امان، به دنبال جبران شکست اول است.

به هر حال این بازی، یک آزمون بزرگ برای کارلو آنچلوتی و شاگردانش است. آیا آنها می‌توانند از فشار روانی عبور کنند و اولین پیروزی خود را به دست آورند یا اینکه هائیتی، با یک شگفتی دیگر، کار برزیل را برای صعود از گروه بسیار سخت خواهد کرد؟