باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که تحت انتقادات داخلی شدید قرار دارد و بسیاری تفاهمنامه اسلامآباد در دوره او را با برجام در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما مقایسه میکنند، گفت که «توافق هستهای با ایران در سال ۲۰۱۵ یک فاجعه بوده است».
ترامپ همچنین از تصمیم خود برای پایان دادن به جنگ دفاع کرد و گفت که اگر برای «آرام کردن تندروها» به جنگ ادامه میداد، این وضعیت میتوانست به رکود جهانی منجر شود.
ترامپ همچنین با اشاره به حمله هوایی به پل بی۱ کرج که در فروردین ماه امسال اتفاق افتاد و اشاره ضمنی به منتقدان خود، گفت: «برخی از آنها میگویند که من به اندازه کافی سختگیر نبودهام. خب من به خاطر تاخیر آنها در یک جلسه آن پل را نابود کردم».
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از صحبتهای خود به رژیم صهیونیستی و روابط واشنگتن و تلآویو اشاره کرد. او گفت که «اگر ما نبودیم اسرائیل نابود شده بود».
ترامپ اخیرا لحن خود را نسبت به نتانیاهو تغییر داده است. او روز چهارشنبه به نخست وزیر رژیم صهیونیستی حمله کرد و در کنفرانس مطبوعاتی گروه هفت به خبرنگاران گفت: «ما کمی بر سر لبنان اختلاف داریم. من میگویم، بیبی، میتوانی کمی نرمتر برخورد کنی. لازم نیست هر بار که کسی از حزب الله وارد ساختمانی میشود، آن را ویران کنی.»
او همچنین گفت که نتانیاهو «گاهی اوقات کمی هیجانزده میشود. من نمیگویم که آنها نباید از خود محافظت کنند. من میگویم وقتی دو پهپاد بیضرر سقوط میکنند، لازم نیست ساختمانها را در بیروت ویران کنید. آنها میتوانند رفتار بهتری داشته باشند و صادقانه بگویم، میتوانند کار بهتری انجام دهند.»
منبع: الجزیره