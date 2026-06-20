باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تهدید‌های جدیدی علیه بلاروس مطرح کرده و آمادگی خود را برای صدور دستور حمله به تجهیزات نظامی که گفته می‌شود در خاک بلاروس در امتداد مرز با اوکراین مستقر هستند، اعلام کرده است.

زلنسکی ادعا کرد که این تجهیزات شامل تجهیزات هماهنگی نیرو‌های ضربت بوده و گفت: «آیا لوکاشنکو (رئیس جمهور بلاروس) می‌تواند آنها را بردارد؟ بگذارید این تجهیزات را بردارد، فکر می‌کنم او زمان کافی برای انجام این کار را خواهد داشت. اگر او این کار را نکند، ما این کار را خواهیم کرد.»

این پس از آن صورت می‌گیرد که الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، روز قبل اعلام کرد که اوضاع در مرز با اوکراین «شدیدتر از همیشه» است و دستور تقویت حفاظت در آن منطقه را صادر کرد.

سه روز قبل، زلنسکی تهدید کرده بود که تشکیلات جدیدی از پهپاد‌ها را در مرز اوکراین و بلاروس مستقر خواهد کرد.

اخیرا، زلنسکی به طور سیستماتیک اظهارات تحریک‌آمیزی علیه بلاروس مطرح کرده است. مقامات مینسک و مسکو اعلام کرده‌اند که کی‌یف به طور فعال در تلاش است تا مقامات بلاروس را برای دخالت در این درگیری تحریک کند.

وزارت امور خارجه روسیه این احتمال را رد نکرد که حمله به اتوبوس حامل کودکان بلاروسی در منطقه بریانسک بخشی از این طرح تحریک‌آمیز بوده باشد.

منبع: آر تی