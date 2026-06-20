دیدار تیم‌های ملی پاراگوئه و ترکیه در دور دوم جام جهانی صبح امروز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -تیم های ملی ترکیه و پاراگوئه در گروه D مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶  ساعت ۶:۳۰ در ورزشگاه خلیج سان‌فرانسیسکو به مصاف هم می‌روند. 

هر ۲ تیم  در هفته اول شکست خورده‌اند (ترکیه ۰-۲ مقابل استرالیا و پاراگوئه ۱-۴ مقابل آمریکا) و با صفر امتیاز در قعر گروه D  قرار دارند. 

ترکیه، که به عنوان یکی از تیم‌های مدعی صعود شناخته می‌شد، در بازی اول عملکرد ضعیفی داشت. وینچنزو مونتلا، سرمربی این تیم، با انتقادات شدیدی مواجه شده است.

شکست سنگین ۱-۴ پاراگوئه مقابل آمریکا، شوک بزرگی برای این تیم بود. پاراگوئه، که قبل از مسابقات، به عنوان یک تیم دفاعی و منظم شناخته می‌شد، در این بازی، خط دفاعی خود را به هم ریخته دید. این شکست، اعتماد به نفس بازیکنان پاراگوئه را به شدت کاهش داده است. گوستاوو آلفارو، سرمربی پاراگوئه، برای جبران این شکست، باید ساختار دفاعی تیم خود را ترمیم کند. او باید به بازیکنان خود اعتماد به نفس بدهد و آنها را برای یک بازی دفاعی منظم، آماده کند.

همچنین، سرمربی پاراگوئه  باید راه‌حلی برای گلزنی پیدا کند، زیرا خط حمله پاراگوئه نیز در بازی اول، عملکرد ضعیفی داشت. با این حال، پاراگوئه یک تیم باتجربه است.

برچسب ها: تیم ملی پاراگوئه ، جام جهانی ۲۰۲۶
خبرهای مرتبط
آخرین وضعیت تیم ملی پیش از دیدار با بلژیک
زمان نشست خبری سرمربی پیش از بازی با بلژیک اعلام شد
فلاحت‌زاده:
امیدوارم بازیکنان تیم ملی تا روز آخر بجنگند/ صعود به مرحله بعدی جام جهانی شدنی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکا- استرالیا؛ نبرد جذاب برای صدر نشینی
آخرین وضعیت تیم ملی پیش از دیدار با بلژیک
جام‌جهانی بوکس/ مدال حبیبی‌نژاد قطعی شد؛ حذف نورانی و کاظمی
از ادامه مذاکرات پرسپولیس با اوسمار تا حضور کارتال در فنرباغچه
حذف سابریست‌های ایران از قهرمانی آسیا
صیادمنش همبازی قلی‌زاده شد
زمان نشست خبری سرمربی پیش از بازی با بلژیک اعلام شد
فیلمی از کل کل بسکتبالی داوران کاپیتان
برترین‌های مسابقات اسکیت سرعت معرفی شدند
ماموریت برزیل برای کسب نخستین برد/ تقابل اسکاتلند و مراکش در بوستون
آخرین اخبار
آمریکا ۲ - ۰ استرالیا/ صعود شاگردان پوچتینو قطعی شد
دوئل پاراگوئه و ترکیه در سان فرانسیسکو
ماموریت برزیل برای کسب نخستین برد/ تقابل اسکاتلند و مراکش در بوستون
برترین‌های مسابقات اسکیت سرعت معرفی شدند
زمان نشست خبری سرمربی پیش از بازی با بلژیک اعلام شد
آخرین وضعیت تیم ملی پیش از دیدار با بلژیک
از ادامه مذاکرات پرسپولیس با اوسمار تا حضور کارتال در فنرباغچه
حذف سابریست‌های ایران از قهرمانی آسیا
صیادمنش همبازی قلی‌زاده شد
جام‌جهانی بوکس/ مدال حبیبی‌نژاد قطعی شد؛ حذف نورانی و کاظمی
فیلمی از کل کل بسکتبالی داوران کاپیتان
آمریکا- استرالیا؛ نبرد جذاب برای صدر نشینی
آذرپیرا مغلوب یزدانی شد
پیروزی یزدانی در مسابقات جام تختی
واکنش فدراسیون فوتبال به انتشار تصویر جنجالی از محبی
مرتضی نعمتی فینالیست شد/ احمدی به مدال برنز رسید
دختران کاتاروی ایران مدال برنز گرفتند/ تیم مردان حذف شد
مکزیک ۱ - ۰ کره جنوبی/ مکزیک یک گام دیگر به صعود نزدیک شد + فیلم
امیدوارم بازیکنان تیم ملی تا روز آخر بجنگند/ صعود به مرحله بعدی جام جهانی شدنی است
حزباوی در تیررس باشگاه پرسپولیس
تمدید قرارداد اوسمار با پرسپولیس در گرو کاهش قراردادش
کانادا ۶ - ۰ قطر/ عنابی پوشان شش تایی شدند + فیلم
سوئیس ۴ - ۱ بوسنی و هرزگوین/ بازی انفجاری شاگردان یاکین در نیمه دوم + فیلم