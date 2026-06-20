باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -تیم های ملی ترکیه و پاراگوئه در گروه D مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ ساعت ۶:۳۰ در ورزشگاه خلیج سان‌فرانسیسکو به مصاف هم می‌روند.

هر ۲ تیم در هفته اول شکست خورده‌اند (ترکیه ۰-۲ مقابل استرالیا و پاراگوئه ۱-۴ مقابل آمریکا) و با صفر امتیاز در قعر گروه D قرار دارند.



ترکیه، که به عنوان یکی از تیم‌های مدعی صعود شناخته می‌شد، در بازی اول عملکرد ضعیفی داشت. وینچنزو مونتلا، سرمربی این تیم، با انتقادات شدیدی مواجه شده است.

شکست سنگین ۱-۴ پاراگوئه مقابل آمریکا، شوک بزرگی برای این تیم بود. پاراگوئه، که قبل از مسابقات، به عنوان یک تیم دفاعی و منظم شناخته می‌شد، در این بازی، خط دفاعی خود را به هم ریخته دید. این شکست، اعتماد به نفس بازیکنان پاراگوئه را به شدت کاهش داده است. گوستاوو آلفارو، سرمربی پاراگوئه، برای جبران این شکست، باید ساختار دفاعی تیم خود را ترمیم کند. او باید به بازیکنان خود اعتماد به نفس بدهد و آنها را برای یک بازی دفاعی منظم، آماده کند.

همچنین، سرمربی پاراگوئه باید راه‌حلی برای گلزنی پیدا کند، زیرا خط حمله پاراگوئه نیز در بازی اول، عملکرد ضعیفی داشت. با این حال، پاراگوئه یک تیم باتجربه است.