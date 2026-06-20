باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در شب پنجم محرم در بندر هندیجان آیین معنوی، عزاداران حسینی با قرائت زیارت، مرثیهسرایی و سینهزنی، ارادت و عشق خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش ابراز کردند. فضای مسجد جامع بندر هندیجان در شب پنجم محرم آکنده از شور حسینی و یاد حماسه جاودان عاشورا بود و شرکتکنندگان با تجدید پیمان با آرمانهای نهضت کربلا، بر ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و ولایتمداری تأکید کردند.
این مراسم در فضایی معنوی و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد و جلوهای از دلبستگی مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان بندر هندیجان به مکتب عاشورا را به نمایش گذاشت.