نروژ با ارائه طرحی قانونی قصد دارد تجارت با شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی را ممنوع کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نروژ اعلام کرده است بررسی طرح قانونی جدیدی را آغاز کرده که بر اساس آن تجارت با شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین ممنوع خواهد شد.

بر اساس این پیشنهاد، واردات کالا‌های تولیدشده در این شهرک‌ها ممنوع می‌شود و همچنین صادرات به این شهرک‌ها نیز محدود خواهد شد. علاوه بر این، خرید املاک در این شهرک‌ها، ارائه خدمات مرتبط با ساخت‌وساز آنها، فروش خدمات در این مناطق و همچنین خرید کسب‌وکار‌های مستقر در شهرک‌ها نیز ممنوع خواهد بود.

اسپن بارت آید، وزیر خارجه نروژ گفت این شهرک‌ها طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی هستند و چشم‌انداز راه‌حل دوکشوری را تضعیف می‌کنند.

او افزود: «شهرک‌های اسرائیلی در فلسطین ناقض قوانین بین‌المللی هستند. ما قصد داریم تجارت با این شهرک‌های غیرقانونی را ممنوع کنیم». 

گفته شده بررسی این قانون تا ۱۹ سپتامبر (۲۸ شهریور) ادامه خواهد داشت و پس از آن دولت تصمیم خواهد گرفت که آیا این طرح را برای تصویب به پارلمان ارائه کند یا خیر.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهرک های یهوی نشین ، نروژ ، حمایت از فلسطین
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