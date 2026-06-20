معاون دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان از دستگیری عوامل سرقت‌های مسلحانه تانکرهای حامل فرآورده‌های انرژی خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان  - بهرام زمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان از شناسایی و دستگیری چهار نفر از عوامل اصلی سرقت‌های مسلحانه تانکرهای حامل فرآورده‌های انرژی در محور نصرت‌آباد به زاهدان و برخورد قاطع دستگاه قضایی با برهم‌زنندگان امنیت عمومی خبر داد.

 بهرام زمانی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه از تانکرهای حامل فرآورده‌های انرژی در محور نصرت‌آباد به زاهدان که موجب ایجاد رعب و وحشت، اخلال در امنیت روانی رانندگان و نگرانی فعالان حوزه حمل‌ونقل شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت.

وی افزود: با صدور دستورات قضایی لازم و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و شبانه‌روزی نیروهای فراجا، عوامل امنیتی و ضابطان قضایی، اعضای این باند شناسایی و در عملیات‌های هدفمند دستگیر شدند.

زمانی تصریح کرد: در این رابطه چهار نفر از عوامل اصلی سرقت‌های مسلحانه دستگیر شدند که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب، روانه زندان شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی پرونده همچنان ادامه دارد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان با تقدیر از تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی و ضابطان قضایی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با افرادی که امنیت عمومی، امنیت اقتصادی و آرامش شهروندان را هدف قرار دهند، با قاطعیت، سرعت و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد کرد.

وی همچنین به مجرمان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی هشدار داد: هرگونه اقدام مسلحانه، سرقت‌های سازمان‌یافته و جرایم خشن با واکنش فوری و قاطع مجموعه قضایی، انتظامی و امنیتی مواجه خواهد شد و مرتکبان از برخورد قانونی مصون نخواهند ماند.

زمانی تأکید کرد: تأمین امنیت مردم، رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل از اولویت‌های دستگاه قضایی بوده و برخورد با جرایم خشن تا حصول نتیجه نهایی با جدیت ادامه خواهد یافت.

منبع دادگستری استان 

برچسب ها: سرقت مسلحانه ، تانکر ، دادگستری
خبرهای مرتبط
دادستان زابل خبر داد:
دستگیری عامل اصلی سرقت مسلحانه از معلمان یک مدرسه در کمتر از سه ساعت
پرونده سرقت‌های مسلحانه در کردستان به صفر رسید
۳۸۲ پرونده اتهامی با موضوع سرقت در سراوان تشکیل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری استان برای بررسی ابعاد ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی
کشف احتکار دو هزار میلیارد ریالی در چابهار
تشخیص راهبرد صحیح بر عهده ولی‌فقیه است
وزش باد ۱۰۸ کیلومتری در زابل؛ تداوم بادهای شدید در شمال استان
رهاسازی غیرمجاز فاضلاب در ورودی زابل زیر ذره‌بین محیط زیست
معدوم‌سازی بیش از ۴.۵ تن گوشت فاسد در سراوان؛ امنیت غذایی خط قرمز دامپزشکی است
دستگیری عوامل سرقت‌های مسلحانه تانکرهای حامل فرآورده‌های انرژی در زاهدان
آخرین اخبار
دستگیری عوامل سرقت‌های مسلحانه تانکرهای حامل فرآورده‌های انرژی در زاهدان
رهاسازی غیرمجاز فاضلاب در ورودی زابل زیر ذره‌بین محیط زیست
معدوم‌سازی بیش از ۴.۵ تن گوشت فاسد در سراوان؛ امنیت غذایی خط قرمز دامپزشکی است
وزش باد ۱۰۸ کیلومتری در زابل؛ تداوم بادهای شدید در شمال استان
کشف احتکار دو هزار میلیارد ریالی در چابهار
تشخیص راهبرد صحیح بر عهده ولی‌فقیه است
دستور ویژه رئیس‌کل دادگستری استان برای بررسی ابعاد ویدئوی منتشر شده در فضای مجازی
مهار روان‌آب‌ها در کنارک با احداث بندهای خاکی
نجات بره میش وحشی در بزمان؛ اقدام مسئولانه همیار محیط‌زیست سیستان و بلوچستان
شهادت مأمور پلیس در حمله مسلحانه در شهرستان خاش