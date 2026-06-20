باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام زمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان از شناسایی و دستگیری چهار نفر از عوامل اصلی سرقتهای مسلحانه تانکرهای حامل فرآوردههای انرژی در محور نصرتآباد به زاهدان و برخورد قاطع دستگاه قضایی با برهمزنندگان امنیت عمومی خبر داد.
بهرام زمانی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مسلحانه از تانکرهای حامل فرآوردههای انرژی در محور نصرتآباد به زاهدان که موجب ایجاد رعب و وحشت، اخلال در امنیت روانی رانندگان و نگرانی فعالان حوزه حملونقل شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و ضابطان قرار گرفت.
وی افزود: با صدور دستورات قضایی لازم و در نتیجه اقدامات اطلاعاتی، عملیاتی و شبانهروزی نیروهای فراجا، عوامل امنیتی و ضابطان قضایی، اعضای این باند شناسایی و در عملیاتهای هدفمند دستگیر شدند.
زمانی تصریح کرد: در این رابطه چهار نفر از عوامل اصلی سرقتهای مسلحانه دستگیر شدند که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب، روانه زندان شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر مرتبطان احتمالی پرونده همچنان ادامه دارد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان با تقدیر از تلاش نیروهای انتظامی، امنیتی و ضابطان قضایی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با افرادی که امنیت عمومی، امنیت اقتصادی و آرامش شهروندان را هدف قرار دهند، با قاطعیت، سرعت و بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد کرد.
وی همچنین به مجرمان و برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی هشدار داد: هرگونه اقدام مسلحانه، سرقتهای سازمانیافته و جرایم خشن با واکنش فوری و قاطع مجموعه قضایی، انتظامی و امنیتی مواجه خواهد شد و مرتکبان از برخورد قانونی مصون نخواهند ماند.
زمانی تأکید کرد: تأمین امنیت مردم، رانندگان و فعالان حوزه حملونقل از اولویتهای دستگاه قضایی بوده و برخورد با جرایم خشن تا حصول نتیجه نهایی با جدیت ادامه خواهد یافت.
منبع دادگستری استان