بنابر گفته کارشناسان، با توجه به جمعیت دام و ذخایر گوشت منجمد در کشور کمبودی در تامین دام و گوشت مورد نیاز هیئت هلی مذهبی وجود ندارد که بر نوسان قیمت در بازار دامن بزند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که به رغم فراوانی عرضه و کاهش قیمت دام، نرخ گوشت قرمز نه تنها برای مصرف کننده روند نزولی نداشته که در نهایت شرایط اقتصادی و ثبات کالابرگ منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها شده است، اما از طرفی جمعیت مناسب دام تولید داخل و توزیع گوشت های وارداتی موجب شده تا مشکلی در تامین گوشت هیئت های مذهبی نداشته باشیم.

براساس آمار سالانه یک میلیون تن تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن گوشت قرمز مورد نیاز کشور است که  ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تن از این میزان در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود، البته بسیاری از فعالان صنعت دام معتقدند که امسال با حمایت از دامداران پتانسیل و ظرفیت دستیابی به خودکفایی و حتی صادرات به بازارهای هدف وجود دارد.

 سید فخرالدین عامریان رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: امسال گوشت مورد نیاز هیئت‌های عزاداری امسال به صورت مستقیم و بدون واسطه تامین می‌شود.

به گفته وی، با حذف واسطه‌ها، گوشت مورد نیاز هیئت‌ها حدود ۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلو ارزان‌تر از قیمت بازار عرضه خواهد شد.

عامریان گفت: در آستانه ماه محرم کمبودی در تامین گوشت مورد نیاز کشور وجود ندارد و بازار در شرایط باثباتی قرار دارد.

واردات روزانه گوشت قرمز در جریان است

اخیرا علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: واردات گوشت قرمز از چندین مبدا مختلف انجام می‌شود؛ یکی از مبداها کشور برزیل است؛ در خصوص برزیل نیز چنانچه امکان پهلوگیری در بنادر داخلی فراهم نباشد، کشتی‌ها به بنادر دیگر تغییر مسیر داده و کالا تخلیه و وارد کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه واردات روزانه گوشت قرمز از کشور‌های آسیای میانه و پاکستان نیز در جریان است، افزود: با توجه به شرایط جوی مساعد و وضعیت مناسب مراتع در سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شود دام‌ها با وزن بهتری به کشتارگاه‌ها منتقل شوند که این امر موجب بهبود وضعیت عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی  گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد که میزان واردات گوشت قرمز در سال جدید، از ۲۰۰ هزار تن سال‌های قبل به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن کاهش یابد و این حجم برای پوشش میزان اندک کمبود گوشت قرمز در کشور کفایت می‌کند.

کمبودی در توزیع دام ایام‌ محرم نداریم

افشین صدردادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت کنونی هر کیلو دام زنده ۶۸۰ تا ۷۴۰ هزار تومان است.

به گفته وی، در حال حاضر عرضه دام در حجم وسیع در حال انجام است و هیچ گونه کمبودی در توزیع وجود ندارد، همچنین امسال جمعیت دامی نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است.

صدردادرس ادامه داد: بنابر گزارش مرکز آمار در ابتدای سال گذشته ۶۹ میلیون راس گوسفند و بز داشتیم، درحالیکه امسال ۷۵ میلیون راس گوسفند و بز داریم که این امر نشان می دهد جمعیت دامی مناسب است و با توجه به شرایط بارندگی ها و مراتع در بسیاری از استان ها روند تولید مطلوب است.

به گفته وی، در ایامی که تقاضا و مصرف برای خرید دام افزایش می یابد، نوساناتی در بازار خواهیم داشت به طوریکه در عید قربان قیمت به ۷۶۰ تا ۷۷۰ هزار تومان در تهران و ۷۰۰ تا ۷۱۰ هزار تومان در شهرستان ها رسید و مجدد سیر نزولی داشت و در شرایط کنونی بدلیل افزایش یکباره تقاضا در دهه اول محرم ممکن است نوساناتی در بازار رخ دهد، اما مجدد قیمت کاهشی خواهد شد.

ذخایر گوشت های وارداتی مطلوب است

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور گفت: بنابر آمار در فصل تابستان حجم دام سبک آماده کشتار یک میلیون و ۷۰۰ هزار راس است، همچنین ۲۳۰ هزار راس گوساله آماده کشتار است.

به گفته وی، بعد از عید قربان قیمت دام سبک و سنگین از ثبات برخوردار بوده به طوریکه هر کیلو دام سبک ۶۵۰ با ۶۹۰ هزار تومان و دام سنگین ۵۲۰ تا ۵۸۰ هزار تومان است.

پوریان ادامه داد: در فصل تابستان، دامداران جهت تعدیل گله ها سعی و تلاش می‌کنند، این حجم دام کفاف بازار را می دهد به طوریکه هیچ کمبودی در توزیع نداریم.

رئیس شورای تامین کنندگان دام با بیان اینکه شرایط واردات گوشت منجمد نسبت به قبل تسهیل شده است، افزود: گوشت هایی که از مبدا پاکستان و برزیل وارد می شود، هرچند با تغییر مسیرهای وارداتی قیمت تمام شده بالا رفت، اما مجدد به مسیرهای اولیه تامین برگشتیم که براین اساس با حجم مناسب واردات روبرو خواهیم شد که همین امر منجر به کاهش نسبی قیمت می شود.

به گفته وی، بعد از جنگ مشکلی در بحث عرضه نداریم و تنها بدلیل تغییر مسیرها و بالارفتن قیمت تمام شده، افزایش قیمت رخ داد، اما در شرایط کنونی گوشت داخلی به وفور در حال عرضه است و با واردات گوشت شاهد کاهش قیمت در بازار خواهیم بود.

پوریان جمعیت دام سبک کشور را ۷۳ میلیون راس اعلام کرد و افزود: با توجه به جمعیت مناسب دام آماده کشتار و میزان مناسب گوشت های وارداتی، شاهد شرایط مساعد بازار و کاهش فشار در بخش قیمت هستیم.

وی ذخایر گوشت های منجمد وارداتی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: افزایش حجم واردات گوشت های منجمد سبب کاهش قیمت می شود.گفتنی است ۶۰ هزارتن گوشت منجمد در سردخانه موجود است که بدلیل حجم مناسب گوشت تولید داخل و وارداتی مشکلی در بازار نداریم.

با توجه به شرایط مساعد تولید و حجم ذخایر دام و جریان واردات روزانه گوشت قرمز از کشورهای آسیای میانه و پاکستان انتظار می رود که در ایام‌ تاسوعا و عاشورای حسینی همزمان با پیک تقاضا، کمبودی در عرضه نداریم که بر نوسان قیمت در بازار دامن بزند.

برچسب ها: تولید گوشت قرمز ، واردات گوشت ، قیمت گوشت
خبرهای مرتبط
با ورود محموله‌های جدید گوشت وارداتی قیمت کاهش می‌یابد
قیمت هر کیلو لاشه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
کمبودی در عرضه دام سبک نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش قیمت خودرو مورد تأیید نیست/ سازمان حمایت قیمت عادلانه را تعیین می‌کند
همتی: از شنبه تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش معنادار خواهد داشت
اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳ تیر
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید
چرخِ خودرو در باتلاقِ انحصار / چرا قیمت‌های خودرو ترمز بریدند؟
در هیچ کالایی گران‌فروشی نداریم/ با واردات برنج خارجی بازار به ثبات می‌رسد
موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد
نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی میدان رشادت آغاز شد/ افزایش ۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت در راه است + فیلم
شارژ اولیه پاوربانک؛ راهنمای جامع و اصولی اولین شارژ
آخرین اخبار
کریدور‌های سبز به زودی راه‌اندازی می‌شود
بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای شمالی
محدودیتی در خرید حمایتی مرغ نداریم
پرداخت ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران
در هیچ کالایی گران‌فروشی نداریم/ با واردات برنج خارجی بازار به ثبات می‌رسد
همتی: از شنبه تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش معنادار خواهد داشت
مصرف ماهانه ۶۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۳ تیر
نصب سکوی ۶۲۰۰ تنی میدان رشادت آغاز شد/ افزایش ۳۵ هزار بشکه‌ای تولید نفت در راه است + فیلم
موجر حق افزایش اجاره بها بیش از ۲۵ درصد را ندارد
شارژ اولیه پاوربانک؛ راهنمای جامع و اصولی اولین شارژ
نکات مهم قبل از خرید کفپوش با‌کیفیت (پی وی سی، رولی، پارکت لمینت و چوبی)
وزیر نفت عازم هند شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص محدودیت‌های پروازی در ایام تشییع رهبر شهید
چرخِ خودرو در باتلاقِ انحصار / چرا قیمت‌های خودرو ترمز بریدند؟
اصناف در خط مقدم خدمت به مردم حضور دارند + فیلم
اختلال خدمات کارت‌محور بانک‌ها رفع شد
افزایش قیمت خودرو مورد تأیید نیست/ سازمان حمایت قیمت عادلانه را تعیین می‌کند
شیوه قیمت‌گذاری خودرو تغییر می‌کند
رفع کامل اختلال کارت‌های بانک تجارت
تشریح جزئیات اقتصادی تفاهم‌نامه ایران و آمریکا از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی
ورود موج جدید بارشی از سمت شمال غرب کشور
آمادگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی
ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی/ بارش باران در تعدادی از محورهای مازندران
۶۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/خرید تضمینی ۵۴ هزار تن برگ سبز چای
هند میزبان نشست وزیران نفت و انرژی گروه بریکس می‌شود
۱۰ مزرعه خورشیدی در زیست‌بوم‌های بیابانی و جنگلی ایجاد می‌شود
توسعه همکاری‌های مرزی، ریلی و افزایش ارتباطات بنادر محور گفت‌و‌گو‌های ایران و پاکستان
تمهیدات حوزه حمل و نقل جاده‌ای در مسیر‌ها و میعادگاه‌های وداع با رهبر شهید
اختلال همه بانک‌ها تا پایان امشب رفع می‌شود