عزاداران حسینی در مراسم سوگواری حرم مطهر بانوی کرامت(س)، حمایت قاطع خود را از مقاومت اسلامی لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -در پنجمین شب از شبهای عزاداری ماه محرم، حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) میزبان صحنههای دیگری از اتحاد و همبستگی با جبهه مقاومت است. عزاداران حسینی با در دست داشتن پرچم حزبالله لبنان ، حمایت خود را از مردم مظلوم لبنان و رزمندگان مقاومت در برابر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
در حالی که تفاهمنامه ایران و آمریکا بر توقف کامل عملیات نظامی در تمام جبههها از جمله لبنان تأکید دارد ، رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر حملات گستردهای را به جنوب و شرق لبنان انجام داده است. بر اساس گزارشهای وزارت بهداشت لبنان، این حملات تاکنون دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته است .
عزاداران حاضر در حرم مطهر با برافراشتن پرچم حزبالله، پیام روشنی به جهانیان فرستادند که ملت ایران در کنار مردم مظلوم لبنان و جبهه مقاومت ایستاده است.