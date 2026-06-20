مقامات رژیم تروریستی اسرائیل پس از حملات لفظی معاون رئیس‌جمهور آمریکا به سران خود در بهت و شوک به سر می‌برند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در نتیجه حمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به وزرای کابینه رژیم تروریستی، حالتی از شوک بر این رژیم تروریستی حاکم شد، اما آنها ترجیح دادند که پاسخ متقابل ندهند و درگیر واکنش‌های احساسی نشوند.

به نوشته روزنامه «یدیعوت آحارانوت»، این تصمیم به دلیل تمایل رژیم تروریستی اسرائیل برای عدم افزایش بیشتر شکاف با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اتخاذ شده است؛ ترامپی که در روزهای اخیر بارها به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم حمله کرده و عصر دیروز (پنجشنبه) با انتشار توییتی، انتظارات خود را در این مرحله، از جمله از اسرائیل، مطرح کرده است.

ترامپ گفت: «آمریکا به صلح متعهد است و ما از همه کشورهای منطقه خاورمیانه می‌خواهیم که به تعهد خود برای پیشبرد روان مذاکرات ما ادامه دهند. بازارها با کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت سهام، شاهد بهبود قابل توجهی هستند. ما انتظار آتش‌بس کامل در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، حزب‌الله و اسرائیل را داریم.»

این روزنامه صهیونیستی فاش کرد که اگرچه تقریبا تمام سران رژیم تروریستی اسرائیل با توافق با ایران مخالف است، نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری کرده است، شاید به این دلیل که معتقد است توافق نهایی امضا نخواهد شد و تنها چیزی که اکنون لازم است صبر کردن است. همچنین ممکن است که او معتقد باشد فرصت بعدی برای اقدام علیه ایران تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر پیش نخواهد آمد.

اما دلیل واقعی این سکوت این است که رژیم تروریستی اسرائیل قصد دارد خطوط قرمز خود را در لبنان حفظ کند. این رژیم با عقب‌نشینی از جنوب لبنان مخالف است و این درک وجود دارد که فشار بر تل‌آویو برای محدود کردن عملیات نظامی‌اش در عرصه‌های مختلف افزایش خواهد یافت و عقب‌نشینی یک گزینه نیست.

در رژیم تروریستی اسرائیل، آنها از شدت انتقاد ونس از این رژیم تروریستی و همچنین تهدیدهای ضمنی او برای اعمال تحریم تسلیحاتی شوکه شدند. یک مقام صهیونیست آشنا با جزئیات به یدیعوت آحرونوت گفت: «ونس به سادگی به نتانیاهو می‌گوید: وزرای خود را کنترل کن؛ این بدون مجازات نخواهد ماند و او را شرمنده می‌کند.

 منبع: آر تی

برچسب ها: معاون رئیس جمهور آمریکا ، اسرائیل و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
نمایش هست واقعی نیست و گرنه ترامپ و گروهش مثل سگ از یهودیها میترسن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
نمایش هست واقعی نیست و گرنه ترامپ و گروهش مثل سگ از یهودیها میترسن
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۱:۲۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
زن و شوهر دعوا کنند و ابلهان باور کنند!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
چرا مردم را فریب میدهید
۱۰:۱۹ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
دروغه خود ونس گفت اسراییل جز مذاکرات نبوده و ایران حق چنین اظهاراتی در مورد لبنان ندارد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
کدام اختلاف عوام فریبی است ایرانی که فریب نمیخورد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
اسرائیل = ارباب اصلی آمریکا
۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۵۱ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
۴جمله آخر متن نشون میده مقامات آمریکا باید بشدت از اسرائیل و لابی یهودیان ثروتمند آمریکا که اقتصاد آمریکا را مثل موم در اختیار دارند حساب ببرند وگرنه ناک اوت میشن. سگ خانگی وقتی هار شد برای صاحبش هم کشنده است چه برسه به بقیه!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
دعوا زرگری!
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
گول این خیمه شب بازی‌ها رو نخورین

میخوان بگن ما تفاهم رو نقض نکنید
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
فقط یه احمق فکر میکنه که اسرائیل و آمریکا با هم اختلاف دارن
۲
۴۴
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Turkiye
ناشناس
۰۹:۱۲ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
جوی بدی علیه سگهیونیست ها در امریکا رخ داده که اصلا در گذشته سابقه نداشته بویژه در بین جوانان و نوجوانان
که باعث شده ،زردک و کابینه اش علیه آنها شوند و انتخابات آتی ماه نوامبر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا و اسرائیل نقش پلیس و خوب و بد را بازی میکنند در صورتی که هر دو از یک قماشن.سگ زرد برادر شغال.( و مکرو ومکرالله والله خیرالماکرین)
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۶ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
جنگ آنها جنگ نیرنگ و بلاست
هرکه آنها نیک داند آن خطاست
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
این یک ..بازی فریب است ...تا ایران را به باز کردن تنگه هرمز..بدون دادن امتیازهای اساسی..وادار کنند..
.چرا ما اینقدر فریب میخوریم..و از یک سواره بارها نیش ؟!!!
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Iran (Islamic Republic of)
سیدمحمد
۰۸:۱۳ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
سلام: سگ زرد برادر شغاله، با این حرفها میخواهند سر ایران را شیره بمالند که اگه اسرائیل داره حزب الله را می زنه ما مخالفیم در صورتی که رژیم اسرائیل بدونه نظر امریکا آب نمی خوره.
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