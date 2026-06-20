باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در نتیجه حمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به وزرای کابینه رژیم تروریستی، حالتی از شوک بر این رژیم تروریستی حاکم شد، اما آنها ترجیح دادند که پاسخ متقابل ندهند و درگیر واکنشهای احساسی نشوند.
به نوشته روزنامه «یدیعوت آحارانوت»، این تصمیم به دلیل تمایل رژیم تروریستی اسرائیل برای عدم افزایش بیشتر شکاف با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اتخاذ شده است؛ ترامپی که در روزهای اخیر بارها به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم حمله کرده و عصر دیروز (پنجشنبه) با انتشار توییتی، انتظارات خود را در این مرحله، از جمله از اسرائیل، مطرح کرده است.
ترامپ گفت: «آمریکا به صلح متعهد است و ما از همه کشورهای منطقه خاورمیانه میخواهیم که به تعهد خود برای پیشبرد روان مذاکرات ما ادامه دهند. بازارها با کاهش قیمت نفت و افزایش قیمت سهام، شاهد بهبود قابل توجهی هستند. ما انتظار آتشبس کامل در همه جبههها، از جمله لبنان، حزبالله و اسرائیل را داریم.»
این روزنامه صهیونیستی فاش کرد که اگرچه تقریبا تمام سران رژیم تروریستی اسرائیل با توافق با ایران مخالف است، نتانیاهو از اظهار نظر علیه آن خودداری کرده است، شاید به این دلیل که معتقد است توافق نهایی امضا نخواهد شد و تنها چیزی که اکنون لازم است صبر کردن است. همچنین ممکن است که او معتقد باشد فرصت بعدی برای اقدام علیه ایران تا پس از انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر پیش نخواهد آمد.
اما دلیل واقعی این سکوت این است که رژیم تروریستی اسرائیل قصد دارد خطوط قرمز خود را در لبنان حفظ کند. این رژیم با عقبنشینی از جنوب لبنان مخالف است و این درک وجود دارد که فشار بر تلآویو برای محدود کردن عملیات نظامیاش در عرصههای مختلف افزایش خواهد یافت و عقبنشینی یک گزینه نیست.
در رژیم تروریستی اسرائیل، آنها از شدت انتقاد ونس از این رژیم تروریستی و همچنین تهدیدهای ضمنی او برای اعمال تحریم تسلیحاتی شوکه شدند. یک مقام صهیونیست آشنا با جزئیات به یدیعوت آحرونوت گفت: «ونس به سادگی به نتانیاهو میگوید: وزرای خود را کنترل کن؛ این بدون مجازات نخواهد ماند و او را شرمنده میکند.
منبع: آر تی