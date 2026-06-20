سخنگوی وزارت امور خارجه پیامی درخصوص ادعای دلسوزی وزیر خارجه فرانسه برای مردم ایران در حساب کاربری خود در فضای مجازی منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس درباره اظهارات وزیر امور خارجه فرانسه درباره مردم ایران نوشت:
«آقای وزیر
ظاهرا ریاکاری و نفاق تا به امروز از ویژگیهای بارز فرهنگ سیاسی فرانسه باقی مانده است - همان رذیلتی که مولیر در نمایشنامه «تارتوف یا ریاکار» در سال ۱۶۶۴ بهدرستی دربارهاش گفت: «ریاکاری به مد روز تبدیل شده است.»
شما در زمانی که شهرهای ایران با قساوت بمباران میشدند و ایرانیان بیگناه در میناب، تهران، لامرد، اصفهان و جاهای دیگر به طرز وحشیانهای قتل عام میشدند، سکوت کردید و در واقع با متجاوزان همدستی نمودید؛ و امروز در راستای مصالح سیاسی رژیمتان، به ناگاه وجدانتان بهصورت گزینشی بیدار شده و شما با وقاحت در مورد حقوق بشر ایرانیان موعظه میکنید!
عجب نفاق و ریاکاری!»