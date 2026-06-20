باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حاج ماشاءالله عابدی‌فرد، مداح پیشکسوت اهل بیت (ع) درباره لزوم توجه به اتحاد بین مردم گفت: بزرگان ما بخصوص رهبر عزیزمان سفارش کرده‌اند، این اتحادِ معجزه‌آسا که بین مردم ایجاد شده، خدشه‌دار نشود؛ یعنی مداح یا کسی صحبت تفرقه‌آمیز نزند. نباید چنین اتفاقی بیفتد و چنین صحبتی از کسی سر بزند.

عابدی‌فرد با تاکید بر اینکه در این برهه زمانی صلاح نیست اقدامی در جهت تضعیف دولت یا تضعیف برخی ارگان‌ها صورت گیرد، افزود: باید در نظر گرفت که در این دوران سختی، مسئولان مشغول خدمت بوده‌اند و تلاش آنها سبب شده مردم بتوانند امور زندگی خود بگذرانند.