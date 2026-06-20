باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسن عابدینی، معاون سیاسی رسانه ملی درباره آخرین وضعیت بازسازی ساختمان شیشهای گفت: سازمان شیشهای صداوسیما در دفعه اول با بیش از ۱۲ موشک مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت، که یکی از موضوعات آن زمان، نحوه بازسازی ساختمان شیشهای بود.
وی ادامه داد: این ساختمان به سه دلیل برای ما و اصحاب خبر اهمیت دارد: اول اینکه ساختمان شیشهای به طور نمادین، نماد خبر است. دوم از لحاظ محتوایی، ساختمان شیشهای تداعیگر و بیانکننده شفافیت در اطلاعرسانی است. نکته سوم معماری ساختمان شیشهای است، که از معماری خاص برخوردار بوده است. شاید در ایران ساختمانی مانند ساختمان شیشهای از جهت معماری نداشته باشیم.
معاون سیاسی رسانه ملی با بیان اینکه حتماً صداوسیما تلاش خواهد کرد ساختمان شیشهای را بازسازی کند، افزود: این ساختمان در جنگ تحمیلی سوم نیز مجددا مورد تهاجم آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت و بخشهای دیگری از ساختمان تخریب شد. با این حال، سازه ساختمان سازه مقاومی است و رئیس سازمان صداوسیما نیز به طور مستمر جلسات برگزار میکند، تا در صورت مهیا شدن شرایط یا ساختمان بازسازی شود، یا به نحوه دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
وی درباره هزینه بازسازی ساختمان شیشهای توضیح داد: برآورد اولیه قبل از حمله دوم دشمن، حدود ۱۰ همت بود. ساختمان شیشهای فقط یک سازه نیست، بلکه در آنجا امکانات و تجهیزات فراوانی وجود داشت. طبیعتاً باید برای دفعه دوم برآورد تازهای انجام شود. بنابراین، مهندسان و کارشناسان تصمیم نهایی را خواهند گرفت.