باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امیر سهیلی، بازیگر سریال «در و تخته» در حاشیه مراسم سالگرد حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای، از لحظه بمباران به صداوسیما گفت و بیان کرد: این اتفاق عزم ما جزم کرد، تا بیشتر کار کنیم و همین اتفاق نیز افتاد. اتفاقاً اهالی رسانه باید در این بزنگاه‌ها بیشتر پای کار باشند.

سهیلی در بخش دیگر گفت‌و‌گو، از بازی در سریال «در و تخته» در هنگام جنگ و بازخورد‌های آن گفت: این سریال در شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه فیلمبرداری شد. خوشحالم توانست با اقبال خوبی مواجه شود و مردم آن را بسیار دوست داشتند. سریال «در و تخته» از جنس مردم بود، که نه از سریال‌های خارجی کپی شده بود و نه شامل ادا و اطوار خاصی بود. کار ساده، سلیس و روانی بود و مردم آن را دوست داشته‌اند. من هم شنیده‌ام فصل دوم آن در راه است، که امیدوارم این اتفاق بیفتد.