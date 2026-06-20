سهیلی، سریال «در و تخته» را از جنس مردم دانست و گفت: این سریال از جنس مردم بود، که نه از سریال‌های خارجی کپی شده بود و نه شامل ادا و اطوار خاصی بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - امیر سهیلی، بازیگر سریال «در و تخته» در حاشیه مراسم سالگرد حمله دشمن آمریکایی - صهیونیستی به ساختمان شیشه‌ای، از لحظه بمباران به صداوسیما گفت و بیان کرد: این اتفاق عزم ما جزم کرد، تا بیشتر کار کنیم و همین اتفاق نیز افتاد. اتفاقاً اهالی رسانه باید در این بزنگاه‌ها بیشتر پای کار باشند. 

سهیلی در بخش دیگر گفت‌و‌گو، از بازی در سریال «در و تخته» در هنگام جنگ و بازخورد‌های آن گفت: این سریال در شرایط بعد از جنگ ۱۲ روزه فیلمبرداری شد. خوشحالم توانست با اقبال خوبی مواجه شود و مردم آن را بسیار دوست داشتند. سریال «در و تخته» از جنس مردم بود، که نه از سریال‌های خارجی کپی شده بود و نه شامل ادا و اطوار خاصی بود. کار ساده، سلیس و روانی بود و مردم آن را دوست داشته‌اند. من هم شنیده‌ام فصل دوم آن در راه است، که امیدوارم این اتفاق بیفتد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما ، جنگ ۱۲ روزه ، دشمن آمریکایی
خبرهای مرتبط
ساختمان شیشه‌ای باید به موزه مقاومت تبدیل شود
حس و حال نفیسه روشن از روز حادثه ساختمان شیشه‌ای+ فیلم
روایت حسینی بای از روز حادثه ساختمان شیشه‌ای + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
واکنش رسانه ملی به اظهارات نبویان در آنتن زنده
نوای خاموش کودکان میناب در سیرالئون شنیده شد
هیأت تخصصی کودک و نوجوان در تهران راه‌اندازی شد
«حاج رحیم» در کمتر از دو ماه به چاپ دوم رسید
عطر محرم در رادیو ایران؛ همراهی مریم نشیبا با سوگواران حسینی در «باغ ارغوان»
کتاب‌های ایران‌شناسی در وین به نمایش درآمد
آخرین اخبار
هیأت تخصصی کودک و نوجوان در تهران راه‌اندازی شد
واکنش رسانه ملی به اظهارات نبویان در آنتن زنده
نوای خاموش کودکان میناب در سیرالئون شنیده شد
کتاب‌های ایران‌شناسی در وین به نمایش درآمد
«حاج رحیم» در کمتر از دو ماه به چاپ دوم رسید
عطر محرم در رادیو ایران؛ همراهی مریم نشیبا با سوگواران حسینی در «باغ ارغوان»
رقابت «دختر غزه» در ۳ جشنواره جهانی
شرایط برای ساخت فیلم‌های مستقل و کم‌هزینه، بسیار دشوار شده است
«جام ۲۶» و «نمودار» در ردیف پرتماس‌های هفته رسانه ملی
آمار فروش و مخاطبان تئاتر شهر و تالار هنر؛ «بی‌هوده» پرفروش‌ترین شد
سریال جدید «سرخدار» در راه آنتن
قاب هولناک جنایت میناب، برنده جایزه بهترین عکس سال شد
سینماها به مناسبت تاسوعا و عاشورا تعطیل شدند
بهروز رضوی؛ صدایی ماندگار که به واژه‌ها جان می‌بخشید
اجرای بیش از هزار برنامه قرآنی در اربعین حسینی/ آغاز ثبت‌نام کاروان قرآنی نور
هدف‌گذاری برای ثبت ملی سفال و سرامیک به‌عنوان سوغات استان البرز
پخش فیلم سینمایی «چ» از شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت چمران
صنعت پوشاک ظرفیتی مغفول در اقتصاد مقاومتی است/ اقدامات مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت
تبدیل مجموعه‌های خاطره انگیز تلویزیونی به فیلم‌های سینمایی، از شب دهم تا پرده‌نشین
حمله به صداوسیما عزم ما را برای بیشتر کار کردن جزم کرد/ سریال «در و تخته» از جنس مردم بود + فیلم
حاج ماشاءالله عابدی‌فرد: نباید اتحادِ معجزه‌آسای مردم خدشه‌دار شود + فیلم
مهندسان درباره سرنوشت نهایی ساختمان شیشه‌ای تصمیم می‌گیرند + فیلم